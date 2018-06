Arias: "Si hubiésemos ganado la Copa, me hubiese ido yo"

El ex director deportivo del Sevilla, Óscar Arias, ha vuelto a poner de pantalla la figura de Monchi para defender su gestión, que no llegó al final de temporada al ser destituido tras el desastre y la mala imagen que el equipo dejó en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona. En una entrevista concedida al diario Marca, el onubense asegura que si el Sevilla hubiese conquistado el título hubiera sido él que habría presentado su dimisión.

"Si hubiésemos ganado la final de Copa me habría marchado yo. Lo tenía madurado porque ganando una final y vivir lo que se ha vivido en contra de mi persona creo que ha sido excesivo. De todos modos, lo más seguro es que me hubiese marchado en cualquier caso, pero al perderla no hubo tiempo de ni pensarlo o plantearlo", explica Arias en un amplio repaso por varios asuntos, Berizzo, la gestión de su conflicto con N’Zonzi o la falta de rotaciones de la que pecó Montella. "La gestión de la plantilla podíamos haberla hecha mejor, dando minutos a jugadores para refrescar el equipo".

"Se rompía un lavabo en la ciudad deportiva y llamaban a Monchi; había un problema con un cadete y lo llamaban. ¿Qué eres en el club?, le dije"

En una constante en sus declaraciones desde su nombramiento, Arias saca el nombre de Monchi y surgen las comparaciones, pero entiende que el de San Fernando era más que un director deportivo. "Había situaciones que me extrañaban muchísimo, como que se rompía un lavabo en la ciudad deportiva y llamaban a Monchi; en un problema con un cadete llamaban a Monchi; un problema con un socio o los abonos y llamaban a Monchi. ¿Qué eres en el club?, le decía yo. De ahí nace todo torcido, cuando llego yo y me encuentro ese miedo al vacío que supone su marcha. Las comparaciones con él iban a estar ahí y en ellas siempre iba a salir perdiendo".

"No creo que el término sea injerencia, pero todo estuvo más supervisado o fiscalizado. La idea era estar más encima mía porque sustituía a Monchi"

Arias, que desea suerte "de corazón" a Caparrós, incluso, deja caer que sufrió injerencias en su gestión por ello, aunque asegura que ésa no es la palabra. "No creo que el término sea injerencia, pero todo ha estado más supervisado, fiscalizado o tutelado. Me he sentido totalmente respaldado y apoyado por los profesionales de los que dispone el club, quiero que eso vaya por delante. La intención era estar más encima mía porque se sabía que la sustitución de Monchi iba a ser muy difícil. Cualquier cosa que ocurría se le daba una trascendencia importante".