Los jugadores reconocen la mejor actitud del rival

El hambre y la necesidad del Athletic fueron clave para que se llevase la victoria sobre el Sevilla. Así lo reconocieron los jugadores sevillistas al término del partido. Escudero, por ejemplo, no puso paños calientes: "Ellos han salido con más intensidad que nosotros, esa necesidad de ganar hoy ha marcado la diferencia. No hemos podido sacar la pelota limpia, han hecho una presión muy intensa y nos ha costado".

Según el carrilero zurdo, de poco sirvió la charla en el descanso: "Hemos intentado corregir algunas cosas para tener esa salida más limpia, han hecho un gran trabajo, tenemos que corregir esos errores para el miércoles".Esdudero dio una opinión del Sevilla en el ecuador de la Liga: "Ha sido una buena primera vuelta, hemos tenido muchas jornadas ahí arriba, seguimos luchando con los mejores. Hoy queríamos ganar y no ha sido posible".

Sergi Gómez coincidió en esa mejor actitud del rival. "Sabíamos que iba a ser un partido distinto a la Copa, que venían con la necesidad de ganar. Han salido muy fuertes y han marcado ese gol con el que han sabido jugar". Sobre el bigoleador, pesadilla de la zaga, dijo:

. Nos tiene que servir para darnos cuenta del equipo que tenemos enfrente".

Sobre la primera vuelta, el central catalán manifestó su satisfacción, en una perspectiva más amplia: "Hay que estar orgullosos del trabajo que hemos hecho. Si seguimos trabajando como en la primera vuelta podemos conseguir cosas grandes".

Prácticamente similiares palabras que Sergi Gómez usó Roque Mesa. "La actitud de ellos ha sido muy intensa, sabíamos de eso. Han estado más acertados que nosotros". "Sabíamos que el Athletic estaba necesitado de puntuar, así lo han mostrado hoy.Nos han metido ese gol , luego lo hemos intentando, pero no hemos estado tan finos como en la Copa. Es un partido para analizar y ya pensar en el siguiente", dijo el canario, que añadió:"En la primera que tuvo la metió, nosotros no hemos estado tan acertados.Esto es de acertar en las áreas y ellos lo han hecho".

Roque Mesa está muy molesto por una tarjeta que que lo priva de jugar en el Bernabéu. "Sinceramente, no lo entiendo, no toco al delantero, en este caso a Muniain. El árbitro de hecho no me la iba a sacar, pero me ha dicho que se lo han comentado desde arriba; no lo entiendo, el VAR no entra en esas cosas. Pero es lo que me ha dicho".