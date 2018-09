Banega y Ben Yedder, entre los mejores de la primera jornada

La histórica goleada del Sevilla, la mayor de su historia como local, ante el Standard de Lieja no ha pasado desapercibida para la UEFA, que ha incluido a dos jugadores del conjunto nervionense en su once ideal de la primera jornada de la fase de grupos. En concreto, los elegidos han sido los doblemente goleadores Ever Banega y Wissam Ben Yedder. De esta forma, el sevillista es el único equipo que tiene dos representantes en esta selección.

El once ideal es el formado por: Scherbitski (Bate Borisov); Maehle (Genk), Roco (Besiktas), Lustig (Celtic); Raphinha (Sporting Portugal), Banega (Sevilla FC), Havertz (Bayer Leverkusen), Hajrovic (Dinamo Zagreb); Ben Yedder (Sevilla FC) y Aubameyang (Arsenal).