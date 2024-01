El Betis, ante una prueba muy exigente

POCO ha tardado en llegar la posibilidad de olvidar el mal trago de aquel gol sobre la bocina en Balaídos. Festividad de los Reyes Magos y el Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié, se encuentra con una cita que bien pudiera servir de lenitivo para la herida abierta el miércoles en la capital de las Rías Bajas, pero no será empresa fácil, claro que no. Enfrente, un Alavés que está dando muy buena imagen dentro y fuera.

Con la de enemigos facilones que había en el bombo y al Betis le tocó la bola de un igual. Un equipo que milita en la misma categoría y que, además, va a jugar con el viento de popa que siempre da la afición propia. Pero esto es lo que hay, quien quiera peces ha de mojarse el culo, y ahí va la tropa de Pellegrini con un puñado de bajas y la ilusión de sobrevivir en una competición que le resulta familiar y que hasta puede considerarse como la más asequible de cuantas disputa.

Y allí, a tiro de piedra de Ajuria Enea y con el General Invierno a bayoneta calada, va el Betis, once puntos arriba del Glorioso Alavés en la Liga. Distancia que no significa gran cosa cuando todo se libra a una sola bala y con el antecedente liguero de que un autogol de Bellerín le impidió ganar en Mendizorroza. Y aunque estamos ante otra historia no conviene olvidar que el Betis anda vivo en la Copa gracias a un milagro de última hora en Villanueva de la Serena.

Normalmente se especula en estas elucubraciones de vísperas en cómo serán las rotaciones que urdirá Pellegrini para asaltar la plaza vitoriana, pero el propio devenir de cuestiones como Copa África o lesiones dejan poco margen para especular con los movimientos rotatorios. Lo cierto es que aunque el sorteo podía haber sido menos exigente, la Copa del Rey es un premio tan del gusto verde, blanco y verde que no cabe otra que ir a la cita con el mejor armamento posible.