Bono es el efecto Sampaoli

El fútbol no es siempre una consecuencia de los estereotipos. Decían que es un estado de ánimo, algo que tiene que ver con los futbolistas pero que también se puede extrapolar al que lo ve sentado en el sofá de su casa o en el asiento de un estadio. El estado de ánimo influye y las ideas que el cerebro procesa antes de y después de... influyen en nuestra manera de interpretarlo, pero sobre todo en las preconcebidas.

Con Sampaoli esa alegría soterrada del aficionado de a pie lo lleva a veces a ver cosas que puede que sean reales o puede que no. El partido de Mallorca fue el mejor ejemplo. Existe la creencia de que el argentino ha llegado para divertir y de momento en los tres partidos que ha planteado lo que ha hecho y sigue haciendo es protegerse.

El Sevilla ganó, pero lo hizo sin pisar área. Literalmente. ¿Valen los puntos? Pues claro que sí. ¿Hay que darle mérito? Todo el del mundo. Pero no vale relacionar el triunfo con un supuesto cambio a mejor y a más vistoso en el juego, puesto que la primera parte fue soporífera y si el Sevilla no volvió de vacío de Son Moix fue por Bono, la verdadera clave ayer y el supuesto efecto Sampaoli. Bono y –claro está– el tremendo zapatazo de Gudelj, que entró por la escuadra en vez de irse fuera, algo que, de momento, no puede achacarse al trabajo del casildense.

Defensa

El Sevilla ha retrasado la primera línea de presión. No hay ese acoso a alta intensidad a la salida de balón del rival. Y aquí no hay que confundir con los reinicios. Aprender a identificarlos es clave para entender el juego y para analizar la estrategia operativa de un determinado equipo. Antes con Lopetegui sí; ahora el Sevilla no presiona la salida de balón, sino que espera y junta líneas, aunque sí aprieta en esos reinicios del contrario.

Evita así que la falta de físico en el centro del campo se haga más patente y logra, con la línea adelantada de la defensa, ahogar al rival. Y eso lo hizo bien el Sevilla ante un Mallorca con más reservas que el propio Sevilla pese a jugar de local. Los sustos llegaron por fallos propios, el primero por una descoordinación en la zona de Marcao y el carrilero como en Dortmund, el segundo en un mal despeje de Nianzou en un córner junto a una marca perdida y el tercero en una caída del francés.

El resto del tiempo el plan defensivo funcionó, si bien cuando Aguirre quitó un defensa y metió zaga de cuatro generó más situaciones de superioridad numérica.

Ataque

Se midieron, como en un espejo, dos equipos miméticos en esquema. Los dos con tres centrales y un solo punta, con lo que era sumamente fácil que aquéllos ganaran los duelos. Por eso hubo tanto control en el centro, donde el Sevilla tenía mejor pie (sólo Ruiz de Galarreta en el rival). Pero a los de Sampaoli les faltó profundidad. No rompió nunca y no pisó –literalmente– área. Lamela era una isla y antes del descanso no es que no tirara a puerta, es que no tiró ni fuera. El de Gudelj fue, de hecho, desde el exterior.

Virtudes

Defensivamente va creciendo y en lo otro también lo hará. Pero los procesos necesitan tiempo.

Talón de Aquiles

Faltó ambición pese a ganar.