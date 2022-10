Bono salva al Sevilla en Mallorca

Sostenido por tres intervenciones magistrales de Bono y rentabilizando su único tiro a puerta, el Sevilla cumplió con la obligación de ganar en Mallorca para alejarse de una zona en la tabla que no le corresponde. No se puede sacar un rédito mayor que el logrado por el equipo de Sampaoli en Son Moix, pero fútbol es fútbol y lo que nadie podrá negar es que el equipo se dejó el alma en el envite y que los brotes verdes van camino de aflorar sin duda.

La empresa que afronta el Sevilla en Palma es la de ganar por obligación, pero todo deja de tener consistencia mediante ese totum revolutum que es made in Sampaoli y que consiste en una gran movilidad de sus piezas sin una referencia arriba. Afortunadamente, la vajilla la mantiene indemne Bono con dos intervenciones providenciales antes de que se rompa a sudar. Trascendental rol el del marroquí para que el Sevilla pueda jugar a lo que quiere su entrenador.

Y efectivamente, todo se endereza pronto, el Sevilla se adueña de la pelota y el Mallorca ya no sale de su campo, pero lo que pasa es que el arquero balear no ha de intervenir para nada. Bono tampoco, que ya parecía haber cubierto su cupo de lances milagrosos, pero el partido es un no se sabe a qué se juega con la novedad de Navas extremo y de que Lamela no deja de moverse sin apenas provecho, con lo que al descanso se llega rico en posesiones y nulo en ataque.

La segunda parte la emboca el Sevilla dando un paso adelante, aunque el portero local sigue sin sudar, pero el cuestionado Gudelj va a agarrar un misil tierra-aire desde treinta metros en el primer y único disparo del Sevilla en todo el partido. Afortunadamente, el cupo de milagros de Bono no se había agotado y vuelve a salvar el mobiliario cuando el Mallorca olisquea el empate. Victoria del equipo sevillista y los resultados dicen que ya se nota la mano de Sampaoli, eso dicen.