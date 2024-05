Bono sigue sumando títulos: doblete con el Al Hilal

El ex sevillista Yassine Bono, que este pasado verano tomó la decisión de abandonar Nervión y se enroló en el Al Hilal, se ha proclamado este sábado campeón de la Liga saudí. El marroquí, que fue elegido por la FIFA como el tercer mejor portero del mundo en los premios The Best tras su gran Mundial en Qatar, sigue sumando títulos a los que ganó con el Sevilla. No en vano, Bono fue trascendental tanto en la consecución de la sexta Europa League para los blancos en Colonia en 2020 con Lopetegui (3-2 al Inter en la final) como en la séptima, ganada hace menos de un año en Budapest ante la Roma con Mendilibar. Además, hace un mes el Al Hilal ganaba la Supercopa de Arabia.

El Al Hilal, con una goleada (4-1) ante el Al Hazem, colista, dirigida por los serbios Aleksandar Mitrovic y Segerj Milinkovic Savic, selló matemáticamente la conquista de su decimonoveno título de la Liga de Arabia Saudí.

El conjunto que dirige el portugués Jorge Jesús y que cuenta en su plantilla, además de con el brasileño Neymar, de baja gran parte del curso por lesión, y con el mencionado Bono, el senegalés Kalidou Koulibaly, el portugués Ruben Neves, el brasileño Malcom y los serbios Mitrovic y Milinkovic Savic, recupera el título de la Superliga saudí que el pasado curso ganó el Al Ittihad, en el que milita Karim Benzema.

El Al Hilal logró ante el colista, que certificó el descenso de categoría, su vigésima cuarta victoria seguida para asegurar su objetivo a falta de tres jornadas para el cierre del curso. En el Kingdom Arena de Riad encarriló el triunfo al cuarto de hora gracias a un tanto de Mitrovic de penalti, pero a la media hora Faiz Selemanie consiguió empatar para el equipo que dirige el uruguayo Daniel Carreño.

Bono fue titular y jugó todo el partido.

En el tramo final antes del descanso aceleró el cuadro de Jorge Jesus, que tomó ventaja en el minuto 39 con un autogol de Ahmed Al Juwaid, y en el añadido (m.48+) Mitrovic hizo el tercero a pase de Milinkovic Savic, que firmó el cuarto tres más tarde. El partido decayó en la segunda parte. El Al Hilal se centró en dejar pasar los minutos hasta llegar al final y sellar el éxito del conjunto de Jorge Jesus. El Al Hilal aventaja en doce puntos al Al Nassr de Cristiano Ronaldo, segundo, a falta de tres encuentros para el final de temporada.

El pasado campeón, el Al Ittihad de Benzema, encajó el viernes su tercera derrota seguida y es quinto, fuera de las competiciones internacionales.