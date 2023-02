Bryan Gil: "Si lo sueño no sale tan bien"

El futbolista del Sevilla, Bryan Gil, se mostró satisfecho tras la victoria ante el RCD Mallorca por dos goles a cero en el Sánchez-Pizjuán. El atacante, además, marcó el segundo gol del partido tras rematar en el segundo palo a puerta vacía una gran jugada colectiva que terminó envenenándose tras tocar en dos rivales.

"El equipo va en dinámica buena. Tropezamos en el Camp Nou pero hemos demostrado que le podamos dar la vuelta", destacó el barbateño. "Hemos salido a por la victoria", insistió.

Era importante para el Sevilla tras la derrota frente al Barcelona la semana pasada, más aún en casa, donde acumula cuatro triunfos consecutivos como local: "El apoyo es importante. El Sánchez-Pizjuán es uno de los estadios que mas aprieta y nos encontramos cómodos en casa". Sin embargo, Bryan Gil reconoció que "tenemos que cambiar la dinámica fuera".

El atacante fue titular en el carril izquierdo, con toda la banda para él. "Me he sentido bien, he estado entrenando ahí esta semana. Me puedo adaptar bien y lo he hecho. El míster ha confiado en mi y se lo he devuelto".

Un día especial para Bryan Gil, en su cumpleaños: "Ha venido mi familia y mis amigos. Le dedico el gol a mi abuelo, que en paz descanse". Redebut, gol y victoria ante su afición: "Si lo sueño no sale tan bien", reconoció el canterano.