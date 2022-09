De Burgos Bengoetxea, del derbi del palo a Jordán al Sevilla - Atlético

El vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea ha sido designado este jueves para dirigir el Sevilla-Atlético de Madrid de este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán (18:30) después de que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) haya hecho públicas las designaciones de la séptima jornada de Liga, competición que se reanuda este fin de semana tras el último parón por los partidos de selección antes del Mundial.

Se da la circunstancias de que De Burgos Bengoetxea fue noticia esta misma semana al protagonizar un documental sobre el polémico derbi de Copa en el que Joan Jordán fue agredido con un palo de plástico que fue lanzado desde la grada del Benito Villamarín. El colegiado vasco relató que hubo conflicto de intereses entre los jugadores del Sevilla y del Betis.

"Los jugadores del Sevilla me comunicaban que estaban un poco fuera del partido, por lo que había ocurrido, por su compañero cómo se encontraba en ese momento. Había mucha presión por parte de todo el mundo. Unos querían jugar, otros no querían jugar. Tú no puedes tomar una decisión por ti mismo y decir suspendo y ya está. No, tienes que escuchar, ver lo que sucede en tu entorno", dijo.

El vasco suspendió el partido y tomó la decisión de marcharse a los vestuarios. "En una situación tan comprometida y tan compleja decidimos meternos en el vestuario para más tranquilamente, sin presión externa, tomar la correcta decisión",