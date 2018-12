Caparrós: "La Lazio juega parecido a nosotros, será una eliminatoria abierta"

Joaquín Caparrós fue el encargado de analizar por parte del Sevilla el cruce con la Lazio en los dieciseisavos de final de la Europa League. El director de fútbol entiende que será "una eliminatoria abierta". "Es buen equipo que juega muy parecido a nosotros", ha dicho. "Nos ha sorprendido que tiene cuatro o cinco futbolistas que han pasado por el Sevilla, inclusive un canterano como Luis Alberto".

Según Caparrós, la Lazio "está haciendo un buen campeonato". "Tenemos que hacer dos buenos partidos. También estamos en nuestra competición y ahí, tanto nosotros como nuestra afición, nos crecemos", aseguró tras conocer al rival del Sevilla.

El máximo responsable técnico del Sevilla no lamentó que hubiese caído en suerte un rival tan duro. "Nos ha tocado el que nos ha tocado, no hay que darle más vueltas. Es una competición en la que estamos a gusto, nuestra afición también, y tenemos que ir con optimismo, pero siempre con el respeto lógico porque tenemos enfrente a un buen equipo, que aprieta, con experiencia… Pero nosotros vamos en línea ascendente y esperamos que cuando lleguen esos dos partidos, nuestro entrenador pueda contar con toda la plantilla y pueda elegir al mejor once".

Sí contó como factor positivo que la vuelta del cruce sea en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ventaja adquirida por haber quedado primero de grupo. Eso sí, el partido será el miércoles 20 a una hora muy inusual, las seis de la tarde. "Siempre he pensado que jugar la vuelta aquí, en nuestro estadio, ante nuestra gente, es un plus. Además, ya sabremos a lo que tenemos que jugar y lo que tendremos que hacer porque ya el primer partido nos dirá un resultado".