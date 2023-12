Insultos en la llegada del Sevilla al aeropuerto: "Sois malísimos, hijos de p..."

La eliminación, además de la Champions, de la Europa League deja al Sevilla sin poder competir en el viejo continente durante, al menos, esta temporada. Desde 2008 no se quedaba el conjunto nervionense con tan sólo dos competiciones a estas alturas.

El palo ha sido enorme, pero merecido tras una catastrófica fase de grupos, 'coronada' con la derrota en Lens, que ha condenado al Sevilla al puesto más bajo del grupo B. Diego Alonso seguirá en su puesto, pues la confianza continúa depositada en él hasta, al menos, el próximo sábado, cuando se juega tres puntos trascendentales -y mucho más- ante el Getafe.

Un grupo reducido de aficionados recibió a la expedición sevillistas entre insultos, tales como "sois malísimos" y centrando las críticas en Pepe Castro, Del Nido Carrasco, Sergio Ramos y Pedrosa.

La seriedad de Diego Alonso

La expedición sevillista, formada por la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva, ha aterrizado en torno a las 2.30 horas de la madrugada en el aeropuerto. Así ha finalizado el último viaje europeo de la entidad hispalense, al menos, durante la presente temporada -aunque las sensaciones no invitan a ser optimistas en cuanto al tiempo que tardarán en regresar-.

Las cámaras de Diario de Sevilla han captado las expresiones de Diego Alonso, un técnico en el que se vuelcan todas las miradas ante la situación insostenible, a nivel deportivo, que sufre en la actualidad el conjunto nervionense. De nada sirven las sensaciones de buen juego en Lens cuando el resultado, una vez más, le ha dado la espalda al charrúa.

El exseleccionador, con la cosechada en Francia, suma ya un total de seis derrotas, habiendo logrado tan sólo dos victorias -frente a un equipo de regional y otro de Tercera Federación-. Unos números que, aunque se empeñen en desactivarlas, hacen sonar una alarma tras otra en Nervión.

La confianza del club

Diego Alonso no tiene resultados, pero sí confianza. El técnico charrúa fue respaldado por uno de los hombres fuertes del vestuario, Nemanja Gudelj, al término del encuentro: "No entendería el cese, claro que no. Todo el equipo está con él", dijo en el micrófono de Movistar. También está respaldado por Pepe Castro, José María del Nido Carrasco y Víctor Orta, quienes llegaron junto al resto de la plantilla al aeropuerto.

Sin embargo, los partidos pasan, los resultados no llegan y la confianza no es infinita. A Diego Alonso le quedan dos días para preparar una 'final' -otra más- ante el Getafe, con la guillotina acechando.