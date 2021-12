La carta de Nicolás: "Queridos Reyes Magos, que se recupere Erik Lamela"

La Navidad es tiempo de esperanza para los mayores y tiempo de ilusión para los niños. Concluye el año, se acerca la festividad de la Epifanía de los Reyes Magos y los infantes envían sus cartas solicitando juegos, juguetes, equipaciones y balones en el caso de los aficionados al fútbol... Lo sorprendente es que un niño de 11 años tenga la empatía suficiente como para desear la recuperación de un futbolista lesionado.

Es lo que ha ocurrido con la carta del pequeño Nicolás, aficionado sevillista al que la periodista Silvia Verde, en un reportaje para el Chiringuito TV, descubrió enviando la carta a los Reyes Magos con las siguientes peticiones: "El FIFA 22, la camiseta oficial negra del Sevilla si pueden que le pongan mi nombre y el número 16, el balón de la Liga... y que se recupere Erik Lamela".

❤️⚽️LO MÁS BONITO del FÚTBOL.La historia de NICOLÁS, el pequeño aficionado del @SevillaFC que le pide a los Reyes Magos que @ErikLamela se recupere. ✨El encuentro es mágico. 🎥El reportaje de @Silviaverdec e @inakivdl. pic.twitter.com/TYXR9zcq93 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 29, 2021

Al precioso gesto contestó el futbolista, una vez informado de este tierno y bello deseo infantil, y le envió a Nicolás un mensaje de gratitud: "Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Soy Erik, acabo de ver tu cartita, me la hicieron llegar. Me pone muy contento estar en tus deseos, que me desees una pronta recuperación, espero que así sea. Esperemos que pases unas lindas fiestas y un lindo fin de año y que el que viene sea aún mejor. Te mando un beso grande, espero que te encuentres bien, quería agradecerte por la carta".

Lamela está recuperándose de una lesión en el hombro derecho, que se produjo en una mala caída entrenándose. Tuvo que operarse el 4 de diciembre y se le prescribieron cuatro meses de baja, por lo que podría perderse casi toda la temporada.

Salió todo bien 👍 Arranco a recuperarme HOY 💪Gracias a todos x sus mensajes y ya por ver el partido vamos chicos vamos !! @SevillaFC 💪💪❤️❤️ pic.twitter.com/c8ZPm5kzuW — Erik Manuel Lamela (@ErikLamela) December 4, 2021

El futbolista ha estado en Navidad en Dubai, donde ha coincidido con Nico Pareja, quien lo ha ayudado a realizar ejercicios físicos para mantener la forma, aun con el brazo derecho en cabestrillo, porque todavía no puede mover el hombro operado.