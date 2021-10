Castro: "¿Debate con Lopetegui? Dejémonos de tonterías"

José Castro, presidente del Sevilla FC, ha querido zanjar el debate acerca del juego del equipo y las dudas con Lopetegui de una parte de la afición. El equipo nervionense ha viajado este martes a Francia, donde se mide al Lille en la tercera jornada de la fase de grupos, y el máximo dirigente ha atendido a los medios de comunicación a su llegada al destino.

“¿Debate con un entrenador que de 118 partidos ha logrado 70 victorias? Todo es susceptible de opinar, pero no hay debate. A veces se juega mejor y peor, pero lo importante es lograr los resultados. Dejémonos de tonterías: resultados. Tenemos un entrenador extraordinario. Muchos quisieran tenerlo. Sabe de fútbol, te sientas con él y te das cuenta. El juego a veces es cosa de rachas. Si en las malas estamos logrando resultados, en la buenas tenemos que ser extraordinarios”, expresó el máximo dirigente.

No obstante, Castro cayó en la opinión general de que en el duelo en Vigo el juego del equipo fue aburrido. “Quizás no fuera el mejor partido técnicamente, pero el fútbol es muy complicado y cuesta mucho ganar. No se puede jugar siempre bien y ganar. La clasificación está ahí. Si no estuviéramos jugando bien, no hubiéramos logrado los resultados que llevamos".

Pero sí es consciente el presidente de lo que se juega el Sevilla en Lille este miércoles. “El partido ante el Lille es muy importante, venimos con toda la ilusión, con ganas de vencer ya en Champions, que nos toca. El fútbol siempre es presión, responsabilidad, siempre tenemos que ganar. La presión vive con nosotros", aseguró.

La ambición. “Siempre intentamos lograr los mayores hitos deportivos. Nadie nos va a reglar la clasificación. Todo el mundo decía que el grupo era fácil, pero fácil no hay nada en la Champions. Vamos a intentar hacerlo y estamos ilusionado en ello".

Las rachas y la vuelta de Koundé. "Siempre hay presión y responsabilidad. Siempre queremos ganar y conseguir hitos, convivimos con la presión. Que los jugadores estén aptos es bueno. El fútbol es muy complicado, cuesta mucho ganar porque hay mucha igualdad. No siempre se puede jugar bien y ganar, pero ahí estamos, siendo los menos goleados y consiguiendo muy buenos resultados".