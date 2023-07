Castro se lava las manos en la disputa entre Isco y Monchi

El presidente del Sevilla, José Castro, ha preferido mantenerse al margen sobre las duras acusaciones que Isco Alarcón ha dedicado a Monchi, acusándolo de una agresión incluso en el interior del vestuario. En cierto modo, podía considerarse lo correcto si se tiene en cuenta que ninguno de los dos están en la entidad y es precisamente lo que ha argumentado, pero la acusación es muy grave y ha sido una situación que se ha producido dentro del club, con un cargo de alto ejecutivo involucrado y un futbolista dejando a la institución en mal lugar.

No hubiera estado mal que el máximo dirigente del Sevilla hubiera pedido respeto hacia la entidad a la única persona que se ha pronunciado, en este caso Isco, y, además, los hechos se produjeron siendo él presidente y algún conocimiento tendría que haber tenido de ello.

"Ninguno de los dos están en el club. Estuvieron, y en todo caso, como siempre hacemos, decidimos lo que interesa más a la entidad hacer. Eso ya pasó y por tanto ya no tengo más nada que decir de ese tema. Las declaraciones que haga cada uno pues se debe preguntar a ellos". Así ha despachado el asunto Castro en una entrevista en Goal.

Además, viendo cómo el propio club ha depreciado el valor de los jugadores que quiere vender, sobre todo Bono (algo reconocido públicamente por el entrenador), el presidente ha querido ahora poner las cosas en su sitio, aunque tarde y mal.

Por ejemplo, en la prensa francesa se destaca este sábado que el PSG ha ofrecido por el guardameta 12 millones de euros, una cantidad ridícula para uno de los tres mejores porteros del mundo declarado por la FIFA. "No hay motivo alguno para venderles", ha asegurado.

"Nosotros no venderemos a ningún jugador si no está por encima del valor que entendemos que vale. Cualquier jugador por el que nos hagan una oferta importante, o que entendamos que es importante, puede salir pero si no conseguimos esa cantidad lógicamente se quedará en el Sevilla para disfrute de nuestra afición y para que nuestra plantilla sea más competitiva. No hay ningún motivo para que vendamos a uno u otro, pero lógicamente el fútbol tiene un mercado abierto, que se está moviendo poco, y ya veremos qué ocurre. Siempre trataremos de comprar jugadores jóvenes que nos den rendimiento deportivo y después plusvalías", ha afirmado.