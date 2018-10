José Castro: "El objetivo en este torneo es ir a ser campeón"

El presidente del Sevilla, José Castro, ha asegurado a la llegada del equipo a Krasnodar que el objetivo del equipo de Pablo Machín en la Liga Europa, la competición “fetiche” del Sevilla, es volver a ser campeón, aunque con las lógicas reservas de lo que siempre es una competición exigente. El máximo dirigente nervionense también ha valorado la excelente racha de juego y resultados que atraviesa el equipo, la necesidad de tener “paciencia” en el fútbol y la explosión goleadora de un futbolista en boca de todos a nivel internacional como es el portugués Andre Silva.

“Evidentemente, el objetivo en esta competición sólo puede ser ir a ser campeón, es verdad que hay equipos muy importantes, como el Milan, el Arsenal… Todo cuesta mucho y hay que conseguirlo partido a partido y eliminatoria a eliminatoria, pero desde luego nosotros tenemos que ir a por todo, sin duda”, ha dicho con contundencia el presidente sevillista, al que se le ha recordado la derrota del Real Madrid en Moscú ante un equipo, el CSKA, que va por detrás del Krasnodar. “Me sirve de referencia porque a todos los equipos hay que respetarlos, pero también me voy atrás y en 2014 comenzamos igual que este año, con una previa y jugando muchísimos partidos y fuimos campeones”.

Seguidamente, a Castro se le ha preguntado por si le ha sorprendido la explosión de Andre Silva. “Yo no estoy sorprendido porque he estado dentro de la planificación, con una dirección deportiva, quizá con un poco inexperiencia pero con unas ganas enormes de trabajar y de conseguir cosas importantes y el trabajo más tardo o más temprano llega. Se hizo un trabajo para traer a un jugador que, aunque sea cedido, tenemos una opción de compra sobre él y que está jugando espectacularmente y haciendo muchos goles y esperemos que siga así. Esto acaba de empezar y conforme vayan viniendo los resultado todos los jugadores, no sólo Silva, irán demostrando por qué se confió en ellos”.

El presidente, veladamente, se refirió a críticas recientes. “Hablar de la planificación y todas esas cosas hay que verlo con el tiempo y con los resultados. Y éstos dicen que estamos el tercero, que estamos en Europa y que estamos peleando con humildad y al margen de las opiniones de todo el mundo. Todo hay que refrendarlo en el césped, que es donde no se engaña a nadie”, ha recordado.

Las renovaciones de Banega y Sarabia. “Son cosas que nos interesan y estamos trabajando en ello, pero los jugadores están ahora metidos en la vorágine de la competición, en la Liga y la Europa League, aunque eso no quiere decir que paremos en ningún tipo de negociación. Pero yo estoy tranquilo en que se resolverán”.

Un cambio radical de imagen. “El fútbol es así, el fútbol es un partido que jugamos muy mal y a los tres días marcamos cinco goles y cambia, y luego volvemos a marcar seis. Es la salsa del fútbol y tiene esas cosas que no vamos a cambiar. El fútbol son resultados, pero lo repito, el fútbol necesita una dosis de paciencia y de dejar a los profesionales trabajar y esperar un poco a que esa cocción que se planifica durante el verano se desarrolle luego en las competiciones”.

Las lesiones. “Estamos jugando con los mismos jugadores muchos partidos seguidos, no sé si dosificará y hará algunos cambios, pero la verdad es que a consecuencia de las lesiones han tenido que jugar los mismos jugadores y ahí están, dando el callo y aguantando hasta que vuelvan y que en el parón después del Celta ya puedan ser de la partida”

¿Cómo lo ha pasado en las duras? “Bien no lo pasa uno cuando el equipo no juega bien, pero reitero, este equipo es parte de todos, pero he sido yo uno de los que ha parido esta planificación junto con la dirección deportiva. Yo sé del trabajo que se ha hecho. Las cosas pueden salir bien o mal, por falta de trabajo, no. Por tanto yo estoy seguro que las cosas van a salir bien, pero espero que salgan mejor”.