Castro: "Mi opinión es que va a salir muy bien y quien diga lo contrario miente"

José Castro estaba mirado con lupa en la presentación de Diego Alonso por la aparición de un vídeo emitido en el programa Jugones de El Chiringuito en el que aparentemente en una conversación entre el presidente y José María del Nido Carrasco ponía en duda la apuesta por el uruguayo con una frase que después aclaró. “Esto puede salir muy bien o muy mal, pero la culpa la tenemos yo o tú”.

“Lo primero que tengo que decir es que voy a aclarar el tema. Lo que estamos hablando es una situación peculiar que hacía minutos que había ocurrido. Que el entrenador del segundo equipo, que vamos a traspasar al Huesca. No habéis dicho la verdad, se puede contrastar, se puede llamar al director de comunicación. Es increíble que se digan cosas que no son verdad y se publiquen mentiras. De lo que se hablaba en esa conversación fue sólo y exclusivamente del entrenador del Sevilla Atlético”, decía enfadado el presidente.

Castro también tenía que aclarar el cambio repentino de parecer en el club tras la “mejoría”, según sus declaraciones que el equipo había experimentado. Y tampoco es normal que haya cuatro entrenadores en un año. “No es normal, pero el fútbol se nutre de resultados. Estamos muy agradecidos a Mendilibar, por su trabajo aquí, por llevarnos ser campeón de Europa, por competir muy bien en la final de la Supercopa de Europa con el City en la que que merecimos ganar, pero los resultados son los que mandan”, espetaba.

“En el fútbol no puede permitirse ganar dos partidos de once. Había que buscar una solución. Creo que tenemos una buena plantilla y si los resultados no llegan con un entrenador, tendremos que buscar otro, que, por cierto, nos ha causado una gran impresión. Llevo muchos años aquí y es de los entrenadores que más me ha impresionado cuando hemos hablado con él. Hemos visto en él hambre y ganas de triunfar”, completaba el máximo mandatario.

Le preguntaron a Castro que si la confianza es tal por qué firma Alonso sólo hasta final de temporada. “La experiencia te da que fútbol es fútbol. La bolita de cristal no la tengo. Pero la capacidad la tiene. No tenemos ni él ni el club necesidad de hacer un contrato mayor. Ya habrá tiempo para ampliar esa confianza”.

Se volvió a enfadar Castro con una pregunta formulada con una frase de la pillada de El Chiringuito. “¿Usted cree que esta apuesta va a salir muy bien o muy mal? “Es que decís mentiras. Yo por supuesto digo que va salir muy bien. Y quien diga lo contrario miente. Es la realidad. Creo mucho él. Él lo dice y lo expresa con frases claras. Hay que ganar, pues hay que entrenar para ganar; hay que hacer gol, pues hay que entrenar para hacer gol”.

Volver al estilo combinativo. “Si le gusta el juego combinativo y gana, perfecto. Hay que dejar a los profesionales, que son los que saben”

¿Cómo está Castro? “Bueno, yo estoy animado, trabajando por el Sevilla Fútbol Club y resolviendo los temas cuando llegan. El comité de dirección ha llegado a un acuerdo de que había que cesar el entrenador porque los resultados no llegaban”.

La Junta Extraordinaria pedida por Del Nido. “La Junta será en diciembre y será la General. Lo están viendo los juristas y no sé si será necesario hacer una Junta más. Tenemos un pacto, estamos cumpliendo el pacto y seguiremos cumpliendo el pacto”.