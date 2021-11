Castro: "La prensa también será parte de un Sevilla aún más grande"

José Castro ha realizado una encendida apología del papel de la prensa en general y sevillana en particular como factor de exigencia y crítica que ha sido parte del crecimiento continuado del Sevilla en el siglo XXI. El discurso del presidente nervionense ha coronado el acto de entrega de los Premios SFC Blázquez de Periodismo y SFC Manuel Ruesga Bono de Fotoperiodismo.

"El fútbol y nuestro crecimiento no se podría entender sin la cobertura de los medios de información ni sin el ADN ambicioso e inconformista de nuestra ambición", ha comentado el dirigente utrerano. "A veces puede que esa exigencia sea desmesurada, pero aun así nunca es malo que te recuerden que las cosas se pueden hacer mejor, que hemos hecho mucho, sí, pero podemos hacer mucho más y está en nuestras manos hacerlo, todo en su justa medida, pero siempre pensando en que no tenemos techo. Por eso quiero dar las gracias a todos los profesionales de la información de Sevilla, porque vosotros también sois parte de este Sevilla grande que todos disfrutamos. Es más, me atrevo a decir que seréis parte del Sevilla aun más grande que proyectamos para el futuro. Porque tanto vosotros como nosotros estamos de acuerdo en una cosa: para este Sevilla poderoso del siglo XXI nunca es suficiente".

Castro ha ido mencionando a todos los premiados, entre los que está Carlos Navarro Antolín, por su artículo El buen morir de una gran sevillista. "Quiero felicitar a todos los premiados, que hoy son muchos. Las portadas de As y Marca, espectaculares, para enmarcarlas. La narración del gol de Isaac Escalera, qué arte más grande, poner un pasodoble a un gol de tacón de Mudo Paula Vázquez, qué arte más grande. El documental de Raúl, qué preciosidad, qué bonita forma de contar cómo hemos gozado y cómo hemos llorado con dolor y gloria en este siglo XXI. Esto sí, Raúl, el documental ya se te ha quedado anticuado. Menciones especiales para la lucha, de Tito González y de Carlos Hidalgo, contra el Covid, la pasada primavera, que nos mantuvo a todos muy preocupados. Qué alegría veros aquí entre nosotros, mucha alegría", dijo expresivamente el presidente sevillista.

Castro continuó con otra de las menciones especiales: "Qué alegría ver aquí a Pepe Domingo Castaño. Aquello de gol en las Gaunas, peligro en La Condomina... Con una carrera profesional de relumbrón que no podía frenar la pandemia. Pepe, demostraste haciendo buen uso de nuestro lema que en esta vida nunca hay que rendirse. Premio especial José Antonio Blázquez más que merecido, merecidísimo, quizá hemos tardado, pero hemos llegado a tiempo. Muy merecida también la mención especial para Carlos Navarro Antolín, subdirector del Diario de Sevilla, por ese artículo conmovedor del buen morir de una gran sevillista, que transmitía su sentimiento y al final explicaré una cosita".

"Quiero felicitar también a Muchodeporte -continuó Castro, un medio de referencia en el periodismo sevillano y pionero que supo entender que el futuro estaba en lo digital. Este premio especial es un reconocimiento con el que el Sevilla pretende aplaudir vuestro gran trabajo, vuestra insistencia, vuestra capacidad, y todos estos años de esfuerzo, que al final el esfuerzo siempre se premia, y siempre es siempre. Y finalmente quiero felicitar a Lars Baron, por esa foto que dice tanto con nuestra sexta UEFA y nuestros dos capitanes, nuestras dos leyendas, a cada lado. Y a Fran Santiago, con una instantánea más que significativa que refleja la impotencia que sufrieron la temporada anterior todos los aficionados que querían, pero no podía, estar en los estadios animando a sus equipos".

Para concluir, continuó con esa labor de exigencia y crítica tan necesaria para el crecimiento: "Enhorabuena a todos los distinguidos aquí hoy y a todos los periodistas y fotoperiodistas, que día a día narráis la historia el Sevilla y también la crítica, pero sobre todo sois el altavoz de todas las cosas buenas y los hitos conseguidos por esta entidad. Entre todos seguiremos construyendo un Sevilla más grande, nosotros con nuestro trabajo y vosotros con vuestra exigencia".