Castro: "Soy el presidente que ha hecho crecer a la entidad de forma más vertiginosa"

El presidente del Sevilla, José Castro, ha repasado para los medios oficiales del club toda la actualidad de la entidad en diferentes materias, aunque deteniéndose en lo deportivo, con el convulso final de temporada que ha deparado la clasificación, con cierto suspense, para la tercera Champions consecutiva. El máximo mandatario ha asegurado que se siente fuerte, ha recordado que es el presidente que más títulos europeos ha traído a las vitrinas y con el que el crecimiento del club en todas sus áreas ha sido mayor. También ha dejado más o menos claro que habrá ventas importantes este verano y que en próximas fechas se acometará una actuación en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ya sea en remodelación o en la construcción de un estadio nuevo.

Para empezar, Castro ha mostrado su orgullo por albergar una final de la Europa League. “El Sevilla es el club que más ha apostado siempre por este torneo, lo ha ganado más veces que nadie y es de máxima justicia que el Rey de la Europa League tuviera en su casa una final. Una final del prestigio, la repercusión y la categoría de ésta. Recuerdo en nuestra primera final en Eindhoven, una ciudad pequeña con un aeropuerto chico, recordaremos los problemas en el desplazamiento… e hice una serie de quejas en la UEFA y me dieron la razón. Pero me dijeron, ‘la UEFA somos todos y a todas partes hay que llevar finales’. Pensé entonces que a nuestro estadio había que llevar una final y aquí está”.

El nuevo Sánchez-Pizjuán. “La empresa más importante para estos estudios, Legends, está haciendo un de qué necesitaría el Sevilla para los próximos 50 años. Más o menos capacidad, hacer un estadio nuevo... peo hay una realidad, tenemos un estadio que no está cubierto. Este año ha llovido en 7 partidos, algo que no ha sucedido nunca. En uno, dos o tres meses tendremos el estudio y veremos cuál de las opciones es mejor. La actuación empezaría rápidamete porque en las cantidades que nos da el acuerdo con CVC una parte importante son para instalaciones”.

El objetivo cumplido. “Hay una frase mía, que siempre digo y es que tenemos que estar en el campamento base que es la Champions. Da el crecimiento en lo deportivo y en lo económico, que es lo que nos da las bases mínimas para tener un buen equipo. Los sevillistas tienen que ver que queremos más, que lo queremos todo”.

La tercera plaza. “Tenemos opciones. Hay una cosa que no engaña a nadie, el fútbol es fútbol. Tres partes de la temporada hemos estado segundo. Nadie más que el Sevilla se lo merece. Tenemos opción de ser tercero. Vamos a luchar con ahínco. Para nosotros es importante tener un puesto más”.

Temporada rara. “Hemos tenido 21 casos de Covid, y con más lesiones que nunca en la historia. y en los mismos puestos. Lo estudiaremos todo. Puede haber errores humanos. Suso se lesiona en un entrenamiento, Lamela es un golpe. Fíjese si somos grandes que así y todo de nuevo estamos en Champions”.

"No teníamos necesidad de jugárnosla en el Wanda"

Sufrimiento final. “Lo mejor de todo es ser sincero. De estos 8 ó 10 últimos partidos, lo he pasado muy mal. Sobre todo los 3 últimos partidos. No teníamos necesidad de ir a jugarnos la temporada al campo del Atlético. Hemos tenido la posibilidad de perder la Champions. Eso no ha ocurrido y estábamos incómodos. El gol de En-Nesyri fue una enorme alegría. Seguí soportando el sufrimiento los restantes 5 minutos. Los sevillistas sufren por los resultados, los dirigentes tenemos eso y la gestión en la cabeza”.

Saca pecho. “Soy el presidente que más títulos de Europa League ha conseguido, el presidente que está haciendo crecer la sociedad de forma vertiginosa, le dedico muchas horas”.

Mal juego y críticas sobre Lopetegui. “Cada minuto he hablaban de él. Es increíble. Puedo entenderlo todo. Pero no se puede negar la realidad. El equipo no jugaba bien. Pero los de colorao son los nuestros. Hay que entender que también son personas y que ha sido una temporada absolutamente atípica. Esta última parte de la temporada no la hemos jugado bien. Los últimos partidos nos ha costado. Es de entender que la prensa, sobre todo, pueda hablar de Lopetegui. Pero si hay algo que no engaña a nadie son los resultados. Y los tres años hemos llegado a la Champions con el mismo entrenador”.

Satisfecho. “Estoy contento. No puede estar contento por los últimos partidos, lo he sufrido como lo hemos sufrido todo. Hay que intentar acabar tercero y a partir de ahí, trabajar y hacer autocrítica”.

Vender este verano. “A nadie escapa que en los últimos veranos no hemos vendido. Para poder soportar la ficha de este equipo se necesita vender. En enero, además de tener ofertas y no vender, trajimos a Tecatito y a Martial. Tendremos que cuadrar nuestras cuentas. Sabemos hacerlo bien y que cuando haya salidas vengan jugadores que nos vuelvan a dar rendimiento futuro y rendimiento económico. Siempre tenemos mejor plantilla que la anterior. ¿Por qué la próxima temporada no? Haremos cambios pero tendremos la mejor plantilla para buscar nuestros objetivos. Es normal que haya rumores e inquietudes, pero este presidente no permitirá que se hable en el club”.

25 años en el consejo. “Se ha pasado rápido. He vivido, descensos, ascensos, pero a partir de Caparros sólo crecimiento. Y seguimos creciendo, cada vez con menos margen. Hay clubes que tienen un presupuesto inalcanzable y es difícil superaralos, pero a veces lo conseguimos. Los milagros no existen pero muchas veces nos hemos acercado”.

Trajo a Monchi. “Si, pero también se me fue. Hay que entender esa inquietud que tuvo, pero es verdad que luego lo trajimos. Es un bastión importante en el club”.

Ganar la Liga. “Trabajamos para ello. ¿Algún año es posible? Este año lo hemos peleado un cierto tiempo. En la Liga se ha repartido más el dinero de forma más equitativa, pero las diferencias son todavía muy grandes. Algún año podremos estar cerca, no sólo soñamos, trabajamos para ello”.

“Estoy fuerte, me siento fuerte”

El presidente también asegura que personalmente se encuentra en un buen momento. “Estoy fuerte, me siento fuerte. La entidad crece, una entidad cada vez más respetada. Estamos en la UEFA muy respetados. Hay unas magníficas relaciones con el presidente, Alexander Ceferin. Hemos peleado al lado de ellos con aquel tema de la Superliga. Me siento fuerte porque creo que queda mucho por hacer, tenemos las armas y las personas adecuadas para ello”.

La importancia del márketing. “Sigue Naga como patrocinador y es posible que incluso se pueda mejorar y ampliar el acuerdo. Los ingresos por márketing son ya más importantes. Primero es la televisión, pero el márketing ingresa ya más dinero que el ticketing, las entradas y los abonados. En el acuerdo con CVC hay fondos para emplear en la internacionalización de la marca. Hemos incrementado la plantilla en ese área porque la marca tiene que ser más conocida en más países”.