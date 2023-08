Castro: "Todo lo que nos sale con la Europa League no nos sale con la Supercopa"

José Castro, presidente del Sevilla, lamentó la mala suerte del equipo de Mendilibar en la final ante el Manchester City, pero a la vez se sintió muy orgulloso por lo hecho por sus jugadores.

"Estoy muy triste y enfadado, pero al mismo tiempo estoy orgulloso. Es una pena que no nos hayamos llevado el título porque hemos tenido las ocasiones. En-Nesyri ha fallado varios goles. Es un gran jugador. Ha marcado un golazo y ha tenido otras ocasiones que no ha convertido. Eso, ante un gran equipo como el Manchester City, al cual felicito, es clave", dijo el máximo mandatario nervionense.

"Ha sido un enorme partido a un equipo con tantas estrellas y tan potente. Hemos sabido jugarles y nos ha faltado acertar. En la primera parte ellos estuvieron bien a pesar de nuestro gol, y en la segunda parte tuvimos esa ocasión en el 0-2, que hubiera sido definitivo, pero ocurrió lo contrario", insistió.

Castro se refirió también a la tanda de penaltis y a los aciertos en otras finales de Bono. "Es un magnifico portero, que ha parado muchos penaltis, pero los tiradores de este equipo son muy buenos. El penalti de Gudelj ha estado extraordinariamente tirado pero ha dado en el larguero. Es una pena porque todo lo que nos sale en la Europa League no nos sale en la Supercopa. Hemos perdido tres en prórrogas y una en los penaltis".

La salida de Bono

No quiso hablar Castro de la salida de Bono al fútbol árabe. "Lo único que ha estado pensando era en la final. El mercado está abierto y no sé lo que va a ocurrir. en este momento no hay nada cerrado hay conversaciones con Bono y con otros jugadores. Si hay ofertas fuera de mercado, que nos puedan traer jugadores jóvenes y que generen plusvalías. lo hemos hecho muchas veces"