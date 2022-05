El Chelsea ya tiene el OK para fichar

En el Sevilla se esperan movimientos y cada semana puede ser crucial. En ésta que entra el foco está puesto en el Chelsea y la ofensiva que promete por Jules Koundé. El jugador espera acontecimientos concentrado con la selección francesa, mientras el club londinense anunciaba ayer sábado oficialmente que ya tiene el ok final para el control de los nuevos dueños al llegarse a un acuerdo definitivo para la venta al consorcio de Todd Boehly/Clearlake.

Se espera que la transacción se complete este lunes, último paso antes de emprender todas estas gestiones que esta situación tenía paralizadas.

Mientras hay medios británicos que aseguran que ya se han producido los primeros contactos con el Sevilla, falta saber la cuantía de la primera oferta por Koundé, con el que la entidad londinense tiene ya un acuerdo y que respetará tras el frustrado traspaso protagonizado el pasado verano por el francés, lo que motivó un conato de rebeldía, negándose incluso a viajar con el equipo a Elche para un partido de Liga entre finales de agosto y principios de septiembre.

En los foros sevillistas se entiende que la venta de Diego Carlos al Chelsea ofrece al club cierta fuerza en la negociación al no tener la urgencia de vender, pero esto tampoco es así. En Stamford Bridge saben que ya es casi imposible retener a Koundé en Nervión y sólo falta poner una cantidad. El Sevilla, que rechazó 50 millones el pasado verano y 55 el anterior ante la oferta del Manchester City, desea hacerse fuerte y no bajar de 65, mientras que en las islas se asegura que los blues no van a pasar de 60.

Cuentan que la intención inicial del Sevilla antes de iniciarse el baile del mercado era recaudar 100 millones por sus dos centrales, a ser posible antes del 30 de junio para cuadrar financieramente un ejercicio que se estaba yendo peligrosamente en números muy altos de color rojo. La revolución del proyecto sigue su curso.