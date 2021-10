Convocatoria del Sevilla ante el Levante sin Rekik ni Papu Gómez

Julen Lopetegui se habrá cansado de que le digan que no da las convocatorias, o habrá consensuado con Monchi que no tiene mucho sentido esconder las bajas, tal y como era la dinámica hasta ahora, sobre todo en los partidos de casa. Lo cierto es que después de anunciar en su rueda de prensa que daría la lista el mismo día del partido, esta tarde ha ofrecido una convocatoria de 23 con Acuña, Koundé y En-Nesyri y sin Rekik, más o menos lo sabido.

El entrenador guipuzcoano advirtió que habría más algún jugador descartado, y no faltó a la verdad, porque a Rekik, lesionado muscularmente en Lille, se unió Papu Gómez, también con una lesión sin especificar por el club.

La lista completa de 23 elegidos la componen: Bono, Dmitrovic, Javi Díaz; Jesús Navas, Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña, Augustinsson; Gudelj, Fernando, Delaney, Joan Jordán, Rakitic, Óliver Torres; Ocampos, Óscar Rodríguez, Lamela, Suso, Idrissi; Munir, Rafa Mir y En-Nesyri.

El técnico sevillista había dicho textualmente respecto a los descartes y la configuración del once, al ser preguntado si estaría Acuña: "No voy a decir si está o no". Y añadió: "Sí, hay algún jugador descartado, mañana lo veremos, otros son dudas. Hay chicos que llegan al límite y esta noche veremos qué once sacamos".