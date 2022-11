Convocatoria de 22 futbolistas sin sorpresas en el Sevilla de cara al derbi

El Sevilla FC ha ofrecido al mediodía de este domingo la convocatoria de cara al derbi ante el Betis, una relación de 22 futbolistas en la que no hay sorpresas y en la que se caen el brasileño Marcao tras la lesión que sufrió ante el Manchester City y que se confirmó como una nueva rotura de fibras, esta vez en el bíceps femoral de la pierna derecha, y el malagueño Isco, sancionado por acumulación de tarjetas.

En la lista es novedad Óliver Torres con respecto a los que viajaron a tierras británicas. El extremeño regresa tras no poder jugar la Champions por no tener licencia y se convierte la única alta para Sampaoli. Ni Fernando ni Nianzou, pese a que el entrenador no los descartó en la rueda de prensa, están entre los convocados.

Ambos jugadores sólo han entrenador dos días por el grupo, muy poco tiempo y claramente insuficiente tras un largo periodo de inactividad, el centrocampista por las graves secuelas (debilidad, pérdida de masa muscular…) dela mononucleosis y el defensa al sufrir una rotura de fibras de la que sólo han pasado dos semanas.

Los convocados son Bono, Dmitrovic, Alberto Flores, Jesús Navas, Montiel, José Ángel, Gudelj, Kike Salas, Acuña, Alex Telles, Rekik, Delaney, Joan Jordán, Rakitic, Suso, Januzaj, Papu Gómez, Óliver Torres, Lamela, Dolberg, En-Nesyri y Rafa Mir.