Convocatoria para el partido ante el West Ham con Martial

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha hecho pública a través de los medios del club la lista de convocados para el partido ante el West Ham, ida de los octavos de final de la Europa League que se disputa este jueves en el Sánchez-Pizjuán, un duelo para el que es novedad el francés Anthony Martial, que se recuperó a tiempo para estar presente en el choque ante los ingleses después de la lesión muscular que sufrió en Cornellà.

El jugador cedido por el Manchester City se ha entrenado este miércoles con el grupo y regresa a la lista tras perderse los partidos ante Betis, Dinamo de Zabreb y Alavés. En la convocatoria no están ni Diego Carlos, ni Papu Gómez, ni Rekik, ni Montiel ni Fernando, todos ellos lesionados, aparte de Delaney, que no puede jugar por sanción al ser expulsado en el último partido en Croacia. Además, Lamela y Suso no están inscritos en la Europa League, al margen de que el gaditano aún está lesionado.

La convocatoria la forman 22 hombres que son Bono, Dmitrovic, Alfonso; Jesús Navas, Koundé, José Ángel, Gudelj, Augustinsson, Kike Salas, Acuña, Joan Jordán, Rakitic, Juanlu, Luismi Cruz, Óliver Torres, Munir, Ocampos, Rafa Mir, Martial, En-Nesyri e Iván Romero.