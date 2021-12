De la barrera de Dmitrovic a los penaltis de los canteranos

Del partido de Copa ante el Andratx, más allá de que lo mejor es olvidar lo ocurrido y celebrar que la bola del Sevilla estará en el bombo del sorteo de dieciseisavos, la afición tiene muchas preguntas e inquietudes, sobre todo las concernientes a decepcionantes actuaciones de algunos de los futbolistas llamados a dar un paso adelante y reivindicarse ante Julen Lopetegui de cara a encuentros de más enjundia.

El espectáculo no fue agradable, pero las dimensiones del campo, mucho más estrecho de lo normal, una superficie de césped artificial a la que no están acostumbrados los sevillistas y que cambia el bote del balón por completo y no entender el tipo de juego que había que practicar ante un rival con unas características muy marcadas hicieron que la eliminatoria se le pusiera muy cuesta arriba a los de Lopetegui, que también acusaron el cansancio acumulado en un diciembre estresante.

Sobre todo lo más chirriante fue que profesionales se echaran atrás ante la patata caliente de tomar la responsabilidad en la tanda de penaltis. Que lanzaran los jóvenes Iván Romero y Luismi Cruz, que debutaba con el primer equipo, antes que internacionales como el Papu Gómez, Montiel, que los ha tirado en el River Plate, o Delaney no dice mucho de los profesionales sevillistas. Lopetegui era preguntado en la rueda de prensa. “Los penaltis es un tema de personalidad y de confianza. Ellos la han tenido y han tirado, y además los han marcado”, se limitó a decir el técnico excusando por omisión a los que no dieron el paso adelante, lo que marca estas decisiones.

Aparte de esta situación llamativa, jugadores que estaban ya con un rol dudoso en la plantilla como Idrissi u Óscar Rodríguez entregaron, como suele decirse, la camiseta. Otros casos, con un papel asentado en los planes del vasco no tuvieron para nada el día afortunado (Montiel, Augustinsson o Joan Jordán). De los pocos que estuvieron dignos fueron Rafa Mir y los canteranos, quienes demostraron estar más acostumbrados a competir en este tipo de campos.

También señalado, aunque en los penaltis se desquitó, fue Dmitrovic, especialmente en la jugada del gol del Andratx, una falta en la que su principal error fue no colocar una barrera previendo un lanzamiento directo. Como le ocurrió en 2019 a Vaclík en Éibar, donde confundió una barrera lateral con una frontal, el serbio puso sólo a dos hombres no habituados a esa función y dejó ese palo desguarnecido. Para más inri, Idrissi volvió la cara y al portero, que esperaba el centro, no le dio tiempo a llegar.