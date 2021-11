Crespo: "Si el Sevilla no sale con los cinco sentidos se le puede complicar"

El Córdoba CF vuelve a aparcar la liga y centra todas sus ilusiones en la Copa del Rey, competición en la que este miércoles se mide a un Sevilla superior, pero que Germán Crespo cree que tendrá que sufrir en El Arcángel si quiere sacar adelante la eliminatoria de esta primera ronda copera. El técnico blanquiverde avisó de su equipo jugará con sus armas y su estilo y de que al rival "se le puede complicar" si no sale con los cinco sentidos puestos en el partido.

"Nosotros vamos primero a disfrutar y para disfrutar tienes que competir y hacer las cosas bien, tienes que dejarlo todo en el campo. Todo eso lleva a disfrutar y sentirte a gusto en el campo y poder conseguir la victoria. Es un partido para que disfrute nuestra gente, enfrente estará un rival de los mejores de Europa", expuso el técnico del Córdoba, que se marcó como objetivo el intentar ponérselo "lo más difícil posible", siempre con las "armas y filosofía de juego" que su equipo ha mostrado. "Y ojalá sea, y si sí… desde el primer minuto tenemos que tener nuestra idea y con eso disputar el partido", añadió.

Para ganar al Sevilla, Crespo es consciente de que deben firmar un partido sin fisuras. "Hay que hacerlo todo bien e incluso haciendo eso, será complicado", reconoció el técnico, que aún así no teme por esa diferencia de categorías entre ambos equipos. "En semanas anteriores, cuando hemos jugado con rivales de inferior categoría, hemos dicho que no hay categorías. En 90 minutos pueden pasar muchas cosas, os lo dije con el Torremolinos, el Xerez, el Guijuelo... Si no salen con los cinco sentidos, se les puede complicar. Intentaremos poner nuestras armas, pero para sorprenderlos tenemos que dejarlo todo en los 90 minutos de juego", expuso Germán.