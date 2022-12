El alegato de unos accionistas minoritarios que critica tanto a Castro como a Del Nido

Se va acercando la fecha del jueves 29 de diciembre, día fijado para la Junta de Accionistas del Sevilla, y siguen saliendo a la luz críticas y cuestionamientos sobre la lucha accionarial abierta entre las grandes familias sevillistas. Una lucha que ya es guerra, judicializada incluso, y que tendrá su pico más elevado en la Junta, aunque el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla rechazando que José María del Nido Benavente pudiera votar para remover el consejo deparará una asamblea muy dura en la retórica, pero con pocos cambios reales, a priori.

Ahora ha sido una pequeña plataforma de accionistas minoritarios, Voz del Sevillismo, la que ha ha arremetido contra las dos cabezas más visibles de esa lucha accionarial, el actual presidente, José Castro, y el ex presidente José María del Nido.

Como accionistas minoritarios estamos alerta ante cualquier intento de invadir el club por intereses ajenos a los del #SevillaFC como los que trae de la mano el señor Del Nido, pero también muy disgustados con un consejo ensimismado que parece mirarse el ombligo y el bolsillo. — Voz del Sevillismo (@VozSevillismo) December 17, 2022

Lo ha hecho a través de un hilo de Twitter muy bien redactado en el que critica la gestión del actual consejo de administración, pero también sospecha de las alianzas de Del Nido y sus "intereses ajenos al Sevilla". Además, deja claro que no quiere a los Americanos (la sociedad Sevillistas Unidos 2020, tras la que está 777 Partners) dentro del club y acusa al ex presidente de venderles acciones.

Además, pide una solución para una reforma integral del estadio que permita modernizarlo y, sobre todo, abrir la posibilidad de que se facilite el acceso al mismo de los más jóvenes y los niños sobre todo. Y solicita que los accionistas expongan estas reclamaciones en la Junta, para que no quede en papel mojado.

El alegato completo es el siguiente.

Todo lo que no sea dejarle claro en la Junta al Sr. Castro qué pensamos sobre su política social respecto a los abonados; económica, respecto a los balances de las últimas temporadas; y sobre la situación deportiva actual desaprovechando lo conseguido anteriormente, es para nada.

Queremos un consejo de profesionales y personas capacitadas y cualificadas, pónganse de acuerdo y renueven lo que está anquilosado con savia nueva, regeneren las estructuras, metan ambición donde hay gente acomodada.

Para vivir del Sevilla hay que estar viviendo para el Sevilla las 24 horas del día y tener ideas, iniciativa y no a verlas venir, y este consejo está a verlas venir: renuévense, están demostrando ilusión 0 y transmiten 0 y la afición del Sevilla, nuestra historia, no merecen eso.

No queremos en el Sevilla a los americanos, y menos en el consejo, ni con la mínima posibilidad de mandar de la mano de su aliado el ex presidente Del Nido quien además les vende acciones, pero no podemos estar de acuerdo con la deriva actual, con la cantera dejada de la mano, con un estadio que si bien ha albergado con orgullo una final europea, merece una reforma integral que lo adecue a los tiempos presentes y futuros, y con una primera plantilla envejecida y poco competitiva.

Necesitamos al frente vigor, juventud, iniciativa y compromiso para capitanear a un club que siempre fue insolente ante los poderosos, un Sevilla que actúe con puño de hierro en guante de seda y que nos haga sentirnos permanentemente orgullosos a los sevillistas de forma que volvamos a llenar un Ramón Sánchez-Pizjuán rebosante de niños y de jóvenes de toda condición para llevar en volandas a unos jugadores ambiciosos y comprometidos con nuestra causa. No es tan difícil de entender.