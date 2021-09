El Sevilla Atlético no induce a pensar en nada bueno (1-3)

El Sevilla Atlético comienza a dar síntomas de preocupación cuando apenas se han consumido cuatro jornadas de la recién creada Primera RFEF. El cuadro de Paco Gallardo no sólo pierde, que lo hace con contumacia incluso, sino que transmite que su nivel no le da para moverse con solvencia por la categoría. No en vano, es infantil a la hora de regalar los goles y apenas crea oportunidades cuando tiene que apretar arriba, algo de lo que se aprovechó un Alcoyano que fue claramente superior en el estadio Jesús Navas.

Como le sucedió en la pasada semana contra el Atlético Sanluqueño, no iba a tardar mucho el filial nervionense en abrirle todos los caminos al rival. Apenas cuatro minutos y el extremo Dani Vega inicia una arrancada que se iba a convertir incluso en brillante ante la falta de oposición. Sólo al final intenta al menos defenderlo el central Juanmi y lo que comete es un ingenuo penalti que ya pondría las cosas cuesta arriba para el Sevilla Atlético. El malagueño Jona Moreno, hermano del ex futbolista del filial Antonio Moreno, se encarga de transformarlo pese a la estirada de un Alfonso que puede acabar aburrido ante la manera de defenderlo que tienen sus compañeros.

Porque el castigo se iba a agudizar a la media hora del encuentro. Un error de Luis Vacas en la salida desde atrás dejaba a Mourad y al propio Jona Moreno en un dos contra uno ante la zaga local. El marroquí fue generoso, le cedió la pelota a su compañero y éste se topó inicialmente con una buena intervención de Alfonso, pero la pelota se fue hacia arriba y acabó entrando en su parábola sin que ningún defensor hiciera casi nada por tratar de sacarla.

El Alcoyano tenía ya un cero a dos, pero la realidad es que incluso la ventaja llegaba a ser corta por todo lo que se había visto durante esa primera media hora inicial. Porque Alfonso le había tenido que hacer otro paradón a Jona Moreno en un nuevo error de Juanmi en la entrega (10’), en el córner posterior se produjeron varias ocasiones claras, pero sin remate final de los alicantinos y también Mourad iba a desaprovechar una nueva oportunidad para el 0-2 cuando remató de cabeza en solitario en el 14’.

Más o menos por ahí se produjo una ligera reacción del Sevilla Atlético, que al menos llegó a disparar entre los tres palos, por segunda vez en los cuatro partidos disputados, con un tiro inocente de Carlos Álvarez a las manos del veterano José Juan (15’). Más interesante fue la llegada de Juanlu por la derecha que no llegó a rematar bien Iván (25’).

Pero el castigo se iba a incrementar para los sevillistas con ese nuevo regalo en el centro del campo y el cero a dos por parte de Jona Moreno. El Alcoyano no se podía sentir más cómodo ante un filial que había vuelto a una defensa de cuatro hombres para que Pedro Ortiz y Luis Vacas integraran el doble pivote con una línea de tres compuesta por Luismi, Carlos Álvarez y Zarzana por detrás de un desconocido Iván.

Hubo, eso sí, una posibilidad para reaccionar cuando llegó el excelente cabezazo de Juanmi para recortar las diferencias. Los locales apretaron en esos momentos e incluso antes del descanso Iván tuvo una opción de plantarse en solitario delante de José Juan, pero el delantero albaceteño está en una fase de pelea con el balón y no fue capaz de controlar con acierto.

En la segunda mitad, tal vez por el fuerte calor, sí iba a darse un dominio absoluto por parte del Sevilla Atlético, pero las ocasiones no fueron diáfanas, salvo otra opción de Iván. Hasta que Kibamba le regaló el 1-3 a Ángel Sánchez. La reacción de la temporada pasada puede ser una referencia a la que agarrarse, pero el arranque de este Sevilla Atlético no conduce a pensar en nada bueno. Es un equipo no sólo sin gol, lo peor es que no tiene llegada siquiera arriba.