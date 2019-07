Dabbur: "En un equipo como el Sevilla puedo marcar muchos goles"

El delantero sevillista Dabbur en una entrevista concedida al Diario As, ha afirmado que "espera mantener el ritmo goleador" que llevaba en Suiza y Austria, el cual le llevó a obtener el pichichi.

El jugador israelí fichó el pasado mercado invernal por los sevillistas, pero no ha sido hasta verano cuando ha podido incorporarse a la disciplina rojiblanca.

El jugador no se ha sorprendido en llegar a un club top y recalca que tiene que adaptarse lo más rápido que pueda. "Lo que tengo que intentar es adaptarme lo más rápido posible. Sé que esto no va a ser como Austria, ahora debo comprobar lo diferente que es jugar en España y lo que me va a costar hacerme a este nuevo fútbol".

En referencias a sus ídolos el israelí lo tiene claro. "Ronaldo, el brasileño. Crecí viendo sus partidos, siempre he sido un gran fan de la selección de Brasil. Espero poder conocerle cuando juguemos contra el Valladolid", recalcó el punta sevillista".

El delantero destaca sus primeras impresiones y que debe aprender el idioma para tener una "buena relación con sus compañeros". También subrayó "la calidad e intensidad" de la competición liguera. "La calidad y la intensidad es muy alta, jugar en LaLiga es un sueño y un reto para mí".