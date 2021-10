Del Nido: "Intuyo una Junta de Accionistas con trampas"

José María del Nido atendió la víspera de la Junta de General Accionistas del Sevilla que se celebra esta tarde en Fibes (18:00) a varios medios de comunicación, por la tarde 7 Televisión y por la noche Canal Sur Radio. En esta dejó caer que prevé algún subterfugio por parte de la mesa de la Junta, que presidirá José Castro. Sin embargo, también se mostró convencido de que podrá votar libremente en representación de sus 25.400 acciones, además de las de los Americanos, que le han delegado el voto.

"Intuyo una Junta con trampas", dijo en El Pelotazo. "Si todo va conforme a la Ley Mercantil, podrán votar todos los accionistas", dijo, en su idea de convencerlos de la "necesidad de un cambio, una revolución, porque el Sevilla está plano".

"Si yo ejerzo con libertad mi derecho de voto, que no dudo que lo podré ejercer, veremos quién gana. Casi doblo al siguiente accionista que me sigue. Que yo quiera participar de una sociedad y una votación donde tengo casi el 30% (27% dijo en otro momento, por sus 25.400 acciones) creo que es lo normal", aseguró.

Del Nido reconoció que no podrá ser presidente desde hoy aunque ganara el punto los dos puntos del orden del día solicitados por los Americanos sobre la remoción del consejo actual y la designación de uno nuevo, aunque dijo que más que una inhabilitación para presidir un consejo de administración lo que tiene es una imposibilitación. "El plazo expira el 2 de marzo del año que viene. Me quedan cuatro meses. Esto es cuestión de tiempo. De las acciones que llevamos de la última Junta a la actual tenemos miles más. En tres meses serán miles más. En seis meses otros miles más", dijo, sobre su idea de seguir comprando acciones hasta hacerse con el poder si no lo logra hoy.

Además, quiso dejar a un lado a los Americanos, cuando fue preguntado sobre si está a favor de una ampliación del capital, como solicitaron aquellos, o del blindaje del estadio y las mayorías reforzadas para esa ampliación, como pidieron y perdieron aquellos. "Que el que me vote sepa que el responsable del proyecto soy yo. El responsable y al que hay que partirle la boca si gestiona mal es a José María del Nido Benavente. Igual que pude construir un Sevilla grande, histórico y potente, ahora lo construiré aún más grande, potente y ganador que el actual. Los que no me quieran me va a admira".

"Cuando yo esté al mando, que será hoy, o mañana o luego, el sevillismo pondrá todas las mañanas la radio para saber qué ha hecho Del Nido de novedoso, porque voy a revolucionar el Sevilla", prometió. "El Sevilla está plano y hay que cimbrearlo hasta que tiemblen los pilares del Ramón Sánchez-Pizjuán", añadió, justificando su asalto al poder.

También lo defendió por ser máximo accionista y encontrarse al margen de la gestión, claro que eso fue decisión suya al romper el pacto de gobernabilidad. "Lo rompió el señor Castro, y explicaré en la Junta por qué", dijo.

"Siendo el máximo accionista de la entidad, estoy al margen de una gestión que en la última temporada ha sido ruinosa y tendrían que haber evitado esa ruina", dijo. E ironizó: "Esta mañana iba a llamar a Ana Botín, porque yo tengo 12 acciones del Banco de Santander, y le iba a decir, Ana, déjame gestionar a mí el banco. ¿Se imaginan, cuando ella tiene 4 millones de acciones? Pues esto es igual".