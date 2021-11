Lopetegui: "Hemos dado al partido lo que había que darle, con y sin balón"

Julen Lopetegui se declaró tras el Betis-Sevilla "satisfecho y contento por el triunfo", que entendió como un justo premio al completísimo partido de su equipo, que, a diferencia de lo que hizo ante el Lille, "no cogió atajos, que son perniciosos para el fútbol".

El entrenador guipuzcoano se alegró sobre todo por sus jugadores, también por su afición. "Son tres puntos, pero lógicamente estamos satisfechos por la alegría que siempre es ganar al Betis, igual que la que tendría el Betis con el Sevilla. Sabemos qué significa este derbi para la ciudad. Y también por el partido que han hecho los chicos. Desde el principio hasta el final han hecho un buen partido, con once, contra diez. Y al final hemos conseguido ver puerta. Porque puedes jugar bien, no marcar y tener otro sentimiento. El equipo ha trabajado muy bien el partido, tanto en la primera parte contra once como en la segunda parte contra diez", comenzó diciendo.

En la sala de prensa del Benito Villamarín era preguntado por si creía que había sido el partido más completo fuera de casa esta temporada: "El fútbol es el único juego en el que puedes ser muy superior y no ganar, no hay otro deporte. Es el secreto de fútbol. Y lo temes, lógicamente, si dominas y no marcas. Porque el talento del Betis es grandísimo y corres ese riesgo, tienen un gran equipo y un gran entrenador. Pero creo que hemos sabido atar a ese gran rival y hemos logrado mandar también en el marcador y estoy muy satisfecho".

Y elogió al Betis, rechazando que le hubiese decepcionado su puesta en escena. "El Betis es un grandísimo equipo, me quedo con el mérito nuestro. Es más mérito nuestro que otra cuestión. Hemos hecho más con balón y sin balón. Teniendo en el campo los jugadores que tiene el Betis esa sensación de peligro está, pero hemos sabido minimizar eso para llevarnos el partido".

Lopetegui no quiso valorar el rendimiento individualizado de Rafa Mir, que tuvo dos ocasiones muy claras. "Estamos satisfechos del trabajo de todo el equipo incluido Rafa, que tiene otras facetas aparte de marcar goles y ha estado en la línea de todo el equipo. Hemos dado el partido lo que había que darle con balón y sin balón. Hemos conseguido hacer las cosas bien para ganar a un gran equipo".

Tampoco, lógicamente, el de Montiel, relevo obligado de Jesús Navas para un largo periodo: "No hago valoraciones individuales. Todo el mundo ha tenido un buen papel colectivo. Se ha lesionado Suso, tenemos otras dificultades, pero ahí sale la palabra equipo, que es la que ha ganado. Y todos han puesto su fichita".

Paciencia con uno más: "Se trataba de no coger atajos, por esa sensación de tener un hombre más, tratr de frentar sus transiciones y ser capaces de hacer daño esperando el momento, justo lo contrario que hicimos en la Champions hace cuatro días. El equipo lo ha hecho muy bien".

Muchas conquistas por delante: "Nuestra labor es intentar darle el máximo número de alegrías a nuestra afición. Pero son tres puntos, hay que tener calma, tenemos muchos lesionados, muchos, y nos quedan conquistas durísimas, en la Liga y también intentar la machada en la Champions".

El significado del derbi: "Sabemos lo que significa este partido para la ciudad, y estamos muy contentos por los aficionados, pero también por los chicos, por el trabajo que venían haciendo, y es un justo premio".