Diego Carlos, al Madrid: "Trato a todos los equipos igual e iremos a por ellos"

Llega un partido importante para el Sevilla como la visita del líder de la Liga, el Real Madrid, y los medios de comunicación del club redoblan esfuerzos para hacer llegar a los aficionados el sentir del vestuario. De esta forma, uno de los jugadores referencia en el bloque de Lopetegui, Diego Carlos, ofrece sus sensaciones cuando faltan unos días para el choque.

"Estamos entrenando todos juntos y pensando ya en el partido. Sabemos que es un partido difícil ante un gran equipo, pero yo trato a todos los equipos igual e iremos a por ellos para intentar un buen resultado. Son un equipo grande, que tiene jugadores con calidad. No nos podemos confiar en ningún momento porque siempre te pueden sacar algo. Sabemos qué futbolistas y qué equipo nos vamos a encontrar y ya estamos acostumbrados a competir contra ellos", señalaba el brasileño.

El jugador que llegara al Sevilla procedente del Nantes también recordó el partido de la primera vuelta en el Santiago Bernabéu que ganaron los madridistas no sin polémica por un penalti no señalado a Ocampos. "En el Bernabéu hicimos un buen partido, pero Vinicius encontró un tiro que normalmente no es su fuerte y nos ganaron al final. Contra el Madrid solemos hacer buenos partidos y vamos siempre a por un resultado positivo. El domingo no será diferente. Jugar en casa con nuestra gente, con apoyo y empujando, va a ser bonito, para disfrutar. Espero que disfrutemos todos y estemos preparados", sentenció Diego Carlos.