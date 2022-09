Diego Martínez: "Ahora es más complicado enfrentarse al Sevllla"

El entrenador del Espanyol, Diego Martínez, cree que la situación de urgencias que vive el Sevilla hace que sea más difícil para su equipo ganar este sábado. El técnico vigués afirmó este viernes en la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla que "ahora es más complicado y peligroso" enfrentarse al conjunto andaluz.

El técnico blanquiazul, en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, destacó el nivel del contrario: "Es un equipo de Champions. Está lleno de jugadores internacionales y cuenta con organización, intensidad y un gran entrenador".

Preguntado, precisamente, por cómo ve el futuro del técnico de Sevilla, Julen Lopetegui, en caso de que este pierda en el RCDE Stadium, el responsable del banquillo catalán no entró al trapo. "Bastante tenemos con lo nuestro, y ahí tenemos puesto todo el foco", se limitó a comentar el preparador gallego.

Diego Martínez, por otra parte, no escondió que, en el plano personal, afronta un duelo emotivo, ya que estuvo ocho años como técnico del cuadro sevillano: "Me ha marcado mucho, estuve ocho años ahí y tengo muchos amigos en la entidad. No esconderé mis sentimientos, pero los dos equipos queremos los tres puntos".

El técnico del Espanyol insistió en que el vestuario está ante "un partido de máximo nivel". Y subrayó que su bloque está "mejorando", porque los futbolistas "se esfuerzan y quieren hacerlo" y destacó la "extraordinaria mentalidad" de la plantilla en estas primeras jornadas de la competición.

Finalmente, Diego Martínez respondió con prudencia a una pregunta que comparaba su capacidad de unir a la afición a la de ex técnicos muy laureados como Camacho o Pochettino: "Son palabras mayores. Ojalá se tenga un recuerdo de mí así. Son referentes aquí y todo lo que han hecho es brutal".

Sin embargo, el gallego remarcó que el Espanyol necesita "serenidad y caminar desde la honestidad y la humildad del día a día". El preparador agregó que son "los hechos" los que permitirán seguir "luchando" en LaLiga.