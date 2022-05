Diego Martínez confirma la versión de Monchi

Diego Martínez, ex entrenador del Sevilla Atlético y con una gran formación en la cantera nervionense, que triunfó haciendo historia con el Granada al llevarlo a Europa y competir en el Viejo Continente a un grandísimo nivel, fue presentado ayer como nuevo técnico del Espanyol, un acto en el que se le recordó la noticia que antes del partido del Sevilla ante el Atlético en el Wanda tanto enfadó a Monchi.

El técnico vigués negó que hubiera entablado conversación alguna con el director general deportivo ni con nadie del Sevilla sobre la posibilidad de ocupar el sitio de Julen Lopetegui en el banquillo del Sánchez-Pizjuán, confirmando la versión del gaditano. Diego Martínez fue preguntado por el hipotético interés tanto del Sevilla como del Valencia de cara a la próxima temporada. “No puedo entrar en todo eso. Estoy donde quiero estar. Desde la primera conversación sabíamos que la voluntad de las dos partes era para encontrarnos en este acto”, indicó el técnico que la pasada campaña tuvo un año sabático que dedicó a viajar, a ver fútbol, asistir a entrenamientos y a aprender inglés.

“La noticia de Diego Martínez es falsa, está hecha a muy mala leche. La clasificación la hemos conseguido nosotros solos, a pesar de las zancadillas que nos han puesto. Este club tiene 132 años y es muy grande. Como decía Luis Aragonés, tengo el culo pelado y las espaldas muy anchas. Si quieren ir contra el director deportivo, no van a poder, contra mi equipo jamás. Han intentado desestabilizar, afortunadamente no lo han hecho porque este equipo tiene casta y coraje. Yo no he hablado ni con mi mujer de lo que va a pasar mañana, porque el primero que tengo que darme una vuelta de tuerca soy yo”, dijo el de San Fernando tras el partido en Movistar.