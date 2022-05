Dramático final para el Sevilla Atlético, que se la juega ante el Linares

El Sevilla Atlético se juega su futuro esta tarde (18:30 horas) en el partido que pone el punto y final a la recién creada Primera RFEF. El filial, que tuvo un inicio de campeonato calamitoso, tiene en su mano mantener la categoría, para lo que ha logrado que el estadio Jesús Navas luzca un aspecto espectacular en su último encuentro ante el Linares.

No obstante, no ha faltado cierta polémica, puesto que si la política durante toda la temporada ha sido no vender entradas, cuando ha interesado sí que lo ha hecho, negando además la venta de localidades a la afición del Linares, que se juega la posibilidad de entrar en el play off de ascenso, hecho que ha denunciado su presidente.

Pero en el plano deportivo, que es lo que interesa, el equipo de Alejandro Acejo, un punto por encima de los puestos de descenso (46), necesita un triunfo para asegurar la categoría. Pudiera darse el caso de que el empate le bastara, siempre y cuando el Cornellà, quien le sigue en la tabla con un punto menos (45), no gane al Castellón en Castalia, Incluso los nervionenses, perdiendo ante el Linares, se quedarían otro año en Primera RFEF si, aparte de que el Cornellà no gana, tampoco lo hace el Atlético Sanluqueño (43), que recibe al Villarreal B en El Palmar.

El Sevilla hizo un llamamiento general a la afición, en el que participó incluso Julen Lopetegui con un vídeo, para llenar el estadio Jesús Navas y que no se escape ningún punto. Se perderán el partido por lesión Juanmi, Adrián Peral, Armenteros y Kike Salas, aparte de que Isaac Romero, expulsado la pasada semana en la derrota ante el Nàstic en Tarragona (1-0), tampoco podrá jugar por sanción, ya que el Comité de Competición desestimó el recurso presentado por los juristas del Sevilla.