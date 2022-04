Duelo y no a primera sangre en el Camp Nou

Acontecimiento crucial para el desenlace de este gran invento que es el todos contra todos y que se llama Liga. Cuando el Domingo de Pasión vaya llegando a las tablas, partido de órdago a la grande en el gran escaparate del Camp Nou. El renacido Fútbol Club Barcelona espera a un Sevilla que, tras el parón, se muestra como una incógnita por mucho que Lopetegui haya recuperado gente. Recuperaciones y ausencias a una, por cierto.

Se trata de ir al asalto de una plaza que ha sido sevillista en la mayor parte del curso. Aquella ventaja de hace nada ha ido dilapidándose a base de triunfos azulgrana y empates sevillistas. Ya es una diferencia de puntos insignificante, ya que si sólo son tres los que el Sevilla lleva de más, que al Barça le quede un partido con el Rayo que se quedó atrasado, hace que lo de mañana noche junto a la Riera Blanca sea un duelo y no a primera sangre, precisamente.

Cuando el parón auspiciaba cierta bonanza en el horizonte sevillista, resulta que se han caído para todo el curso Fernando y Delaney. O sea, titular y sustituto caídos de una tacada, con lo que ha de devanarse la sesera Lopetegui para que el equipo se resienta lo menos posible. Esto coincide con el resurgir barcelonista, que viene de la borrachera de fútbol que disfrutó en casa de su auténtico rival. Quiere decirse que eso de que nunca se rinde ha de esgrimirlo el Sevilla una vez más.

Al cabo será un once contra once con todo el pescado por vender y ya sabemos cómo se manifiesta el Sevilla en las situaciones menos favorables. Está en juego la segunda plaza, pero no conviene olvidar que son tres los invitados a dicho manjar. El Atlético de Madrid es el tercero y cuando Barça y Sevilla aparezcan en escena ya se sabrá si los colchoneros están o no están con los puntos que atesora el Sevilla. Será uno de esos partidos que justifican la Liga.