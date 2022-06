Emotiva carta de despedida de Pozo: "Sevillista seré hasta la muerte"

Consumado el traspaso de Alejandro Pozo al Almería, que ha ejercido la opción de compra por el canterano sevillista tras ascender a la Liga Santander, el jugador nacido en Huévar del Aljarafe ha colgado en las redes sociales una emotiva carta de despedida al que ha sido su club durante 15 temporadas, aunque también ha sido cedido a diversos clubes como Granada, Mallorca, Eibar o Almería.

La carta reza así:

Querida familia sevillista:

Os escribo estas pequeñas líneas para poder despedirme de la que ha sido mi casa durante los últimos 15 años, y la cual me ha visto crecer, formarme en lo personal y llegar al sueño que siempre he tenido desde niño: ser profesional en esta locura que todos llamamos fútbol.

En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los que me han podido ayudar en este largo viaje, el cual empezó en benjamines, y el cual concluye con fecha de hoy: utilleros, fisios, entrenadores, psicólogos, dirección deportiva, directiva, compañeros, etc.

No tengo palabras para describiros lo que ha supuesto para mí el poder debutar con el equipo de mi corazón, haber compartido vestuario con mi ídolo (D. Jesús Navas) desde pequeño, haber sido partícipe en la consecución de un título como es la UEFA Europa League… y así mil cosas más.

Son recuerdos que guardaré en el corazón y que jamás olvidaré, pero sobre todo son momentos y experiencias por los que, además de estar eternamente orgulloso, siempre estaré eternamente agradecido a esta institución.

Muchas gracias por todo, y con el corazón en la mano, espero que podamos volver a encontrarnos en el futuro.

Desearos los mejores éxitos de aquí en adelante y, por supuesto, no tengáis ninguna duda que aquí dejáis un sevillista de los pies a la cabeza, que siempre tendréis a vuestra disposición.

Como dice nuestro himno: “Sevillista seré hasta la muerte”.

De corazón, ¡Gracias Sevilla Fútbol Club!".

Alejandro Pozo, de 23 años, ha sido internacional en las divisiones inferiores con la selección española y debutó con la absoluta en un amistoso frente a Lituania, disputado el pasado 8 de junio de 2021, con victoria por 4-0. Acaba de firmar un contrato hasta el 30 de junio de 2027.