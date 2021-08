Empate del Sevilla Atlético | Partidos así se cargan todo el márketing (0-0)

El Sevilla Atlético y el Sabadell firmaron un cero a cero en el estreno de la Primera RFEF, competición creada por la Federación Española como la alternativa más cercana al fútbol profesional de verdad y que ha contado con una importante campaña de márketing para su implantación dentro del panorama futbolístico nacional. Pero partidos como el disputado en el estadio Jesús Navas se cargan cualquier intento publicitario. No pudo ser más aburrido, una invitación constante, vaya, para que todos los asistentes estuvieran mucho más pendientes de sus teléfonos móviles que del movimiento del balón.

Prácticamente ni una sola ocasión de gol nítida. Todo lo más, algunos disparos del Sabadell en jugadas frutos de barullos fundamentalmente y que eran salvadas por cualquier pierna sevillista durante 87 minutos justos. Fue el tiempo que transcurrió hasta que Néstor Querol trazó la jugada más interesante de toda la tarde y cuando el gol parecía ya claro se agrandó la figura de Alfonso para realizar un paradón impresionante. El guardameta cordobés salvaba así al menos un punto para los suyos en una tarde pésima.

Porque si el Sabadell tuvo esa oportunidad postrera, en el caso del filial sevillista resultaba casi imposible rescatar alguna acción de verdadero mérito. Todo lo más, una llegada de Nacho Quintana, que no pudo aprovechar para driblar a Quique Arroyo. Ya en el segundo periodo, Pablo Pérez protagonizó una arrancada para lanzar un disparo cruzado que fue detenido por el guardameta del histórico Sabadell sin mayores problemas.

No es una ninguna exageración dejarlo todo en ese corto relato en un encuentro siempre tedioso desde que Paco Gallardo confeccionó una alineación con tres centrales y dos carrileros. No era una mala solución para la presencia de Pablo Pérez por la banda izquierda, pero el invento, al menos esta vez, no funcionó para nada con Zarzana encargado de todo el costado derecho.

Con un fuerte viento, que es el único eximente para todos los futbolistas que estuvieron sobre el césped y también para los entrenadores, por supuesto, el Sevilla Atlético fue incapaz de crear nada que mereciera la pena pese a los intentos de Carlos Álvarez. Resumen, cero a cero y así hay que ser muy forofo para abonarse para ver estos partidos.