En-Nesyri aleja al Sevilla del brocal

POR fin se encontró el Sevilla con ese magnífico compañero de viaje que es el viento de popa y con su triunfo en Vallecas se aleja del brocal de los miedos. El pozo se ve más lejos y para eso hay que darle gracias a Alá por haber permitido la prematura eliminación de Marruecos. Y es que el retorno de En-Nesyri no ha podido ser más oportuno, pues eso de cantar bingo en las dos primeras veces que contactó con la pelota no se da a diario.

Acudía el Sevilla a hacer buenos los números caseros del Rayo, que no gana en Vallecas desde hace cinco meses, pero, de entrada, lo que diseñaba Quique parecía extravagante. Con Acuña de tercer central y Ocampos de carrilero, la cosa no invitaba al optimismo, pero se contaba con En-Nesyri y eso no es poco. Parecía de entrada que el Rayo iba a comerse el mundo, pero una involuntaria asistencia de Aridane servía para que el depredador alauita enderezase la noche.

Poco después volvían los temores con el suertudo gol de Isi Palazón, esa mosca cojonera que tan bien juega a la pelota. En esa fase lo pasa mal el Sevilla, sobre todo porque no impermeabilizaba las bandas. Pero la noche volvía al carril sevillista en una magnífica combinación a la contra con asistencia de Isaac que el ariete marroquí volvía a poner en las mallas. Se iba ya al descanso con el resultado definitivo, pero lo que no que estaba en guión serían los apuros del Sevilla.

El segundo tiempo se le hizo muy largo al Sevilla, ya que su papel fue el de yunque con el Rayo golpeando continuamente. Afortunadamente, los relevos rayistas iban empeorando a su equipo a medida que se producían y con algo de acierto hasta pudo el Sevilla aumentar su ventaja. Lo tuvo Ocampos, pero al argentino le faltó clarividencia para ver que lo mejor no era que él tirase. En fin, que bien está lo que bien acaba y que ya alegra ver cómo se aleja el brocal.