Encrucijada para el fútbol según Sevilla

Preguntas a granel según amanezca este 17 de marzo en todos los almanaques. ¿Reirá toda Sevilla, sólo media o ninguna cuando sean las once en todos los relojes de la noche de Fráncfort, diez en Londres? Quién sabe qué nos deparará el destino en esta encrucijada del fútbol según Sevilla, pero reconociendo que ambas empresas son complicadas. Más difícil la del Betis en la capital germana por el estropicio que causaron Kostic y Kamada.

Así como el Sevilla arranca ganando por aquel golazo de Munir en clara rentabilización del laboratorio, el Betis pierde por un gol y a estas alturas se recuerda con alivio cómo el buen segundo tiempo de Bravo impidió que todo quedase visto para sentencia. Son los cuartos de final de Liga Europa la recompensa que el fútbol según Sevilla espera en esta doble cita. De ahí el motivo, el porqué de la sarta de preguntas con que se inicia esta entrega periodística.

Aparte de que sale con ventaja, el Sevilla se mueve como pez en el agua en una competición que ganó seis veces, seis. Una barbaridad de conquistas que llevan al equipo de Lopetegui a moverse ahí como pez en el agua. Es la competición que le ha dado a conocer en el planeta fútbol y eso es decisivo, va a favor de querencia y lo normal en la vida sevillista es que pase el fielato tras haber sacado la ida como local. A ver si ante el West Ham continúa esa buena costumbre, a ver.

A la misma vez, en ese estratégico nudo aéreo que es Fráncfort, el Betis anhela llegar adonde nunca llegó antes, a unos cuartos continentales. Su mal partido de la semana pasada necesita de una corrección que vaya de la cruz a la raya para que sus deseos se cumplan. Aquello pudo ser peor y el margen que pide la remontada no es imposible, pero que la empresa es complicada nadie podrá negarlo. Esperemos que a las once, ría toda Sevilla, no media o ninguna.