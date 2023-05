Expulsada por error de Old Trafford, recibe una camiseta firmada del Manchester

Una aficionada del Sevilla FC ha protagonizado un bonito gesto por parte del Manchester United, que no obstante reconoce un error grave al expulsarla del partido disputado en Old Trafford y privarla de disfrutar de los dos goles que el equipo de Mendilibar anotó al final y que sirvieron para empatar in extremis el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League, algo que desde luego, no tiene precio.

Al parecer, alguien tiró una bengala en la zona de localidades en las que se situó la afición sevillista y la seguridad del estadio la identificó por error como causante del suceso. Fue expulsada del estadio y ahora, tras comprobar el error, el club inglés le ha mandado una carta de disculpa y una camiseta del Manchester United firmada por sus jugadores.

"Se equivocaron. La bengala la tiraron cerca de ella y la expulsaron del campo sin motivo. No encontraron ninguna imagen ni prueba que justificara lo que hicieron. El Manchester pide perdón y le manda a mi hija @adrianaparejoo una camiseta firmada como disculpa", ha escrito su madre en redes sociales junto a una imagen de la camiseta enviada por los red devils.