Fernando y Suso, dudas para el partido ante el Valencia

La cercanía del partido del Valencia respecto del jugado por el Sevilla el domingo en San Sebastián dejará a algún futbolista en el dique seco. Así lo ha asegurado Julen Lopetegui en su rueda de prensa previa al encuentro de este miércoles en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Entre los futbolistas que son duda para la cita están Fernando y Suso, quienes no han saltado al césped durante el lapso de tiempo que el club abre a los medios de comunicación, los primeros 15 minutos. Eso no quiere decir que no puedan ser de la partida, pero el técnico guipuzcoano habrá de esperar a conocer su estado mañana mismo.

Lopetegui, preguntado por las bajas en el Valencia de Carlos Soler, Thierry Correia y Gayà, ha asegurado que "bajas tenemos todos". Y no las tiene todas consigo sobre con qué futbolistas del Sevilla podrá contar para recibir al fuerte Valencia de Bordalás.

En concreto, se ha referido al estado de Fernando y Suso, ante la pregunta de un periodista: "Vamos a esperar a mañana, hay alguna baja más. Cuando hay partidos cada tres días hay futbolistas que se levantan mejor y otros que no. Vamos a esperar para sacar el mejor once posible, pero alguna baja vamos a tener seguro".

Hay que recordar que Koundé jugó con la Real Sociedad el domingo después de que estuviera ausente en dos sesiones previas al viaje a San Sebastián. Y que Gudelj y Óliver Torres fueron los descartes de su lista de 23 para esa cita.

Ante esta situación, se hace lógica la espera para la convocatoria hasta horas antes del encuentro, algo que es habitual con Lopetegui cuando el Sevilla juega en casa.