Fernando Reges fue el encargado de dar la visión del partido al término del mismon el que el Sevilla ha encajado la tercera derrota liguera consecutiva tras dejarse remontar por el Athletic. El centrocampista del Sevilla habló para los micrófonos de Movistar LaLiga en tono crítico, haciendo hincapié e la "concentración", sobre todo a balón parado.

El brasileño reconoció cómo se vino abajo el Sevilla en la segunda parte: "Pienso que nosotros en la primear parte estuvimos muy bien, pero en la segunda parte bajamos mucho y después puede pasar cualquier cosa, como ha pasado. Tenemos que estar más concentrados en el balón parado".

No quiso buscar excusas Fernando, aunque sí habló del cansancio y de cómo la concentración es clave para paliar ese déficit ante el cúmulo de partidos. "La verdad es que nosotros no tenemos disculpa. Pero pienso que nosotros... son muchos partidos y estamos un poquito cansados. Faltó un poquito de concentración, pero eso no es una excusa, tenemos que continuar trabajando y esperemos que en los próximos partidos no pase esto".

Por último, ya puso la vista en las dos próximas citas del equipo de Julen Lopetegui. "Tenemos ahora dos partidos (Krasnodar y Osasuna, ambos en el Ramón Sánchez-Pizjuán) en los que debemos estar muy concentrados y sumar los tres puntos en cada uno, esto es lo más importante", concluyó.