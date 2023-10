Fernando explica el desaire a Mendilibar: "Fue un gesto que no debía haber hecho"

Fernando Reges ha explicado su reacción en el partido ante el Rayo Vallecano al ser cambiado por José Luis Mendilibar, con el que protagonizó un desaire con un entrenador que finalmente perdió el puesto tras ese empate (2-2) pese a la reacción que experimentó el equipo en la segunda mitad.

El brasileño le negó el saludo al entrenador maldiciendo su decisión camino de los vestuarios. "Al final es una situación en la que en el momento tú decides mal. Yo creo que él quería hacer un cambio, no sé, cambiar algo que estaba en su cabeza, él sabrá lo que quería hacer. Yo en aquel momento me quedé sin saber qué hacer, sin explicación. Después entendí que quería hacer ese cambio y ya está. Creo que cada entrenador tiene su manera de pensar, él lo pensó así y yo creo que no puedo hacer nada. Ya es pasado y hay que seguir adelante", ha dicho Fernando en una entrevista en Relevo.

El veterano reconoce que no debió actuar así, pero que estaba caliente. "Al final yo no tengo sangre de cucaracha. En un momento así, a veces reaccionas. Claro que después, cuando paras 10 ó 15 minutos y lo piensas, dices 'no'. Si yo estoy bien, tranquilo, claro que no hubiera reaccionado así. Pero en un momento de calentón uno reacciona de esa manera. Fue un gesto que no tendría que haber hecho, pero también pienso que no fue un gesto tan feo. Le dije que no hiciera ese cambio, pero sé que él tiene autoridad para decidir y ya está, no hay mucho más que decir. Él es el entrenador y es el que decide", explica.

"Una persona espectacular"

Es más, el brasileño tiene un gran recuerdo de Mendilibar. "Nosotros ganamos una Europa League, ¿no? Y jugando bien. Mendilibar es una persona espectacular. Yo no puedo hablar mal de él. Pasó esto, la gente piensa que yo tengo algo contra Mendi, pero la única verdad es que no tengo nada. Ha sido un señor siempre conmigo, siempre me ha tratado muy bien y tengo un cariño muy grande por él", matiza.

También habla de Diego Alonso, del que reconoce que le recuerda en algunas cosas a Lopetegui: "Comparar a entrenadores es muy difícil porque cada uno tiene su manera de pensar y su filosofía, pero si puedo comparar creo que, sin jugar todavía, sería parecido a Julen Lopetegui. Con Guardiola comparte la idea de querer tener siempre el balón, circular rápido, por detrás, por delante, presionar arriba… yo creo que en eso se parece. Así son la mayoría de los entrenadores hoy en día, quieren tener siempre la pelota. No es como antiguamente, que era balón arriba y ya está. La gente ahora quiere el balón".