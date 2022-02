Francisco: "El Sevilla no se juega más que nosotros"

El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, aseguró este jueves, en rueda de prensa telemática, que el Sevilla no se juega más que su equipo en el partido que enfrentará a ambos conjuntos este viernes en el Sánchez-Pizjuán.El técnico afirmó que el Sevilla pelea por acercarse al liderato, pero recordó que el Elche tiene que seguir sumando para alejarse de la zona de descenso a Segunda, de la que le separan ocho puntos."Somos conscientes de que vamos a un estadio complicado y que aprieta mucho, pero la intención nuestra es seguir creciendo y no perder ni la buena dinámica de juego ni de resultados", dijo el almeriense, quien definió al Sevilla como "uno de los mejores equipos de la Liga y de Europa".El técnico descartó que su equipo esté relajado por la situación en la tabla y avisó de que "si no ofrecemos la mejor versión y no competimos lo pasaremos mal"."Habrá fases del partido en las que nos dominen y habrá que estar en un bloque bajo, pero también tenemos nuestras armas. Vamos con mucho respeto, pero es un campo ilusionante y hemos preparado bien el partido", dijo.Francisco aseguró que el Sevilla, además, afronta el partido "herido" por no haber podido vencer en las últimas jornadas, si bien precisó que "siempre ha tenido opciones de ganar".Francisco indicó que cuenta con los argentinos Iván Marcone y Javier Pastore, sin demasiado protagonismo en el equipo y a los que ve cada vez mejor y comprometidos, para lo que resta de temporada y admitió contar ya con una base de equipo definida."No queremos estar dando tumbos. Los que menos participan están apretando mucho y eso eleva el nivel", dijo el preparador, quien calificó como "normal" que el club comience a negociar con los jugadores que acaban contrato."En mi caso no me muevo por contratos, sino por sensaciones de presente", dijo el preparador, quien admitió estar "contento y cómodo", ya que se siente respetado por todos los estamentos del Elche.El almeriense calificó como "anécdota" que el Elche sea sexto en una hipotética clasificación de Primera desde su llegada al banquillo ilicitano y aseguró que no hace cuentas para saber cuántos puntos serán necesarios para la permanencia."Sólo miro a mañana. Nos hemos distanciado de los de abajo, pero eso ya no sirve y hay que pensar en lo que viene y queda por hacer", sentenció el técnico andaluz.