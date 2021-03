Franco Vázquez: "Cuando se acerca el final uno se pone un poco triste"

Franco Vázquez fue protagonista en la victoria ante el Elche por el gol con que cerró la cuenta del Sevilla para sumar los tres puntos, un taconazo que se le alojó en la portería de Edgar Badía para convertirse en el 2-0. Pero lo más llamativo fue la emoción que el jugador protagonizó al valorar lo que sintió, sobre todo porque significa que puede ser el último con la camiseta del Sevilla.

"He tenido muchos compañeros y nunca imaginé quedarme aquí tanto tiempo. Estoy feliz, la ciudad es hermosa y cuando se acerca el final uno se pone un poco triste, pero intento aprovechar este tiempo en la ciudad y con los amigos porque eso ya no vuelve", ha comentado el argentino en los medios del club.

"Uno cuando no juega tiene mucha bronca y contención. Fue un momento emotivo, no solo por no jugar. Somos personas y tenemos problemas familiares que no se ven. Fue un conjunto de cosas y por eso me quebré ayer, pero uno está contento y ya más despejado para pensar en lo que viene", afirma el cordobés, que habló también de los halagos de Julen Lopetegui: "Siempre he trabajado como uno más, dándolo todo e intentando disfrutar el día a día con los compañeros. Creo que va por ahí. Le agradezco las palabras y a seguir trabajando para esperar otra oportunidad".

"Uno cuando juega aunque sea un rato se pone contento, trabaja para eso y cuando le dan la oportunidad lo está. Luego también el resultado, que era importante para estar más cerca del objetivo", añadió.

Franco Vázquez hizo una especie de balance de estas cinco temporadas en el Sevilla. "Es un club que pelea cosas importantes, es exigente y aquí creo que llegué a mi máximo nivel jugando finales, cuartos de final de Champions... Es un club muy especial, una familia desde que entré y es complicado estar muchos años aquí porque siempre hay cambios. Quedarme tanto es un logro y me queda poco, pero trato de disfrutar de la gente, siempre agradecido por cómo me han tratado desde que llegué".