Getafe - Sevilla | De regreso al purgatorio

De Nyon a Getafe. Del glamour de un sorteo organizado por la UEFA al fútbol puro y duro del sur de Madrid. El Sevilla vuelve a su realidad con el regreso de la Liga, competición en la que dedicó a sus aficionados hace una semana un esperpento que acabó con final feliz y hace dos una auténtica humillación en el estadio Metropolitano ante un Atlético de Madrid que se cebó con un equipo con sintomatología de cadáver.

Los de Jorge Sampaoli, los mismos que celebraban en las entrañas del infierno turco por fin una alegría en este año difícil, regresan al purgatorio de la Liga con la obligación de sumar como sea contra el Getafe para no volver a verle de cerca las orejas al lobo.

Hasta después de Semana Santa no tiene que pensar el equipo del entrenador de Casilda en nada que no sea acumular puntos en el zurrón de la Liga. Ha pasado ya el épico episodio de Estambul –cualquier triunfo moral puede catalogarse así para esta plantilla– y también el orgullo de verse emparejado con el Manchester United en cuartos de final de la Europa League, pero el esmoquin ya está en la percha y lo que se impone para salir en la hierba de Madrid es el mono de trabajo, pues no en vano el conjunto de Quique Sánchez Flores es un rival que lo espera dispuesto a quitarle todas las tonterías.

Ha dicho alegremente Sampaoli que los suyos van a salir a ganar de todas, todas en el Coliseun Alfonso Pérez Muñoz, pero lo cierto es que el Sevilla fuera de casa puede catalogarse de una calamidad. Desde la llegada del entrenador argentino sólo ha ganado una vez, en Palma de Mallorca, allá en octubre, concretamente el 14, una fecha señalada desde siempre –y que sigue estándolo– en la historia del club. Ese zapatazo de Gudelj cuando todo iba a acabar en empate en Son Moix es la única victoria que ha celebrado Sampaoli lejos del Sánchez-Pizjuán. Tras eso, sólo tres empates: en el derbi ante el Betis, en Vigo y en Vallecas. Lo demás, todo derrotas, incluidas las de Eindhoven (2-0) y Estambul (1-0) aunque supieran a victoria en el regusto final.

Pobre visitante El Sevilla desde la llegada de Sampaoli sólo ha ganado fuera de casa en Mallorca, allá por octubre, y su rédito se reduce a tres empates desde entonces

Cambio necesario Ni en Eindhoven ni en Estambul, pese a que supieron a triunfo, pudo impedir una derrota el equipo sevillista, que debe dar un paso adelante

Y quizá tenga eso que ver con que el talante que busca el preparador argentino en los partidos de visitante es el de un equipo juntito, metidito atrás y bien concentrado para impedir que se produzcan esos ir y venir que tanto teme el cuerpo técnico.

Hasta que no cambie el tipo de partido al que quiere ir Sampaoli no logrará el Sevilla mandar fuera de casa por mucho que el discurso hable de otras cosas. El aficionado tiene ojos y si tiene que habituarse a sufrir lo hará como el primero, ya lo demostró ante el Almería, pero que no le vendan cuadros irreales con velo por encima ni milongas.

El único atenuante es el tremendo esfuerzo acumulado, la maestría que ha de tener el técnico para combinar jugadores con piernas algo más frescas, aunque sea en puestos no naturales y otros con la musculatura cargada. Para complicarlo más, la vuelta de Turquía impidió realizar ni un solo entrenamiento preparatorio para el partido ante un adversario que espera el confrontamiento desde su último triunfo ante el Girona.

Cansancio El esfuerzo que se acumula en las piernas es un problema y en eso debe ayudar gente como Pape Gueye, Bryan Gil y Ocampos

A vigilar La racha de Enes Ünal es la gran amenaza para una defensa que, no lo olvidemos, aún no ha disipado las dudas

La frescura, en este caso, la ha de poner Pape Gueye y también gente como Bryan Gil –relanzado moralmente tras la convocatoria de De la Fuente– u Ocampos, decisivo en esos minutos en los que estiró al equipo cuando más lo necesitaba en el Sükrü Saracoglu.

La amenaza en el rival se encarna en Enes Ünal, un delantero en racha que querrá sacar tajada de las dudas –que las sigue habiendo– en la defensa del Sevilla, un equipo que si aún cree que está en la alfombra roja del sorteo de Nyon está muy equivocado. Todavía sigue en el purgatorio. Y lo que le queda.