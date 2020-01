Julen Lopetegui abandonó muy enfadado el Santiago Bernabéu. El gol anulado a De Jong en la primera mitad, con 0-0 en el marcador, dejó muy tocado a su equipo e indignada a toda la expedición nervionense, aunque el técnico tenía que morderse la lengua.

“Siento tristeza. Cuando pierdes un partido estás triste. La clave es que los partidos no hay que separarlos, son 90 minutos. Hemos hecho una primera parte bastante buena, desactivamos al Madrid, marcamos un gol absolutamente legal y nos quedamos descolocados después de haberlo visto. Esa acción no se puede desligar del partido porque es una jugada clave”, ha dicho el entrenador guipuzcoano, quien, no obstante, reconocía que su equipo cometió errores tras el descanso.

“En la segunda parte nos hemos quitado el balón de encima y eso es malo. El Madrid ha marcado el primer gol y el segundo muy rápido. No obstante, hemos tenido dos ocasiones, un pase atrás de Jesús (Navas) y otra de En-Nesyri, pero no ha podido ser”, añadía.

Lopetegui tenía que abundar en la jugada de De Jong ante las preguntas de los periodistas y tuvo que valorar cierta imagen de televisión en la que se le ve calificando de “vergüenza” la decisión del VAR. “No sé si es la palabra adecuada. Si la he dicho no es la adecuada, pero no hay motivo para anular ese gol. Lo hemos visto y es legal. Pero lo ha hecho y lo hemos intentado. Es un golazo, una acción trabajada durante toda la semana y todavía no sé por qué lo ha anulado”, añade.

El técnico matiza que su equipo luchó hasta el final. “Hemos estado en el partido permanentemente, en la primera parte por encima del Madrid y en la segunda nos hemos equivocado al no proteger el balón. También el segundo gol es una acción evitable por nuestra parte. Luego hemos cambiado la forma de jugar y, asumiendo riesgos, hemos tenido dos acciones para el 2-2 bastante claras”.

Por último, no ha valorado el recibimiento del Bernabéu: “No he pensado en eso. Las emociones pasan a un segundo plano. He pensado en ganar el partido”.