Guardiola envidia “la vitrina de trofeos del Sevilla”

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, no ha dudado en piropear al SeVilla con motivo del choque entre ambos este miércoles en la última jornada de la fase de grupos de la Champions.

“Me encantaría tener la vitrina de trofeos del Sevilla. Es un equipo con prestigio, en España y en Europa", aseguraba el técnico catalán en la víspera del choque.

Guardiola ha confirmado que Haaland no estará ante el Sevilla: “Erling se siente mejor, pero todavía no está al cien por cien y no queremos correr riesgos. Esperemos tenerlo contra el Fulham”.

El de Santpedor confirmó que alineará un once con pocos titulares. “Algunos futbolistas que no juegan regularmente, lo harán. (Palmer y Lewis, dos chicos de la Academia) jugarán en principio, pero primero tengo que ver el último entrenamiento", aseguraba el entrenador del Manchester City.