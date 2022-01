Historia de un compromiso

La ilusión es mutua. O al menos eso parece. Anthony Martial protagonizó una presentación en un acto que recordaba a los de los mejores años antes de la pandemia, aquellos fichajes de futbolistas de relumbrón de los que tanto ha rehuido Monchi con contadas excepciones. Una sala de prensa abarrotada, flashes y disparos fotográficos aquí y allá y una afición deseando ver al protagonista en el verde.

Acompañado del presidente, José Castro, y el director general deportivo, Monchi, Martial expresó la ilusión que para él significa llegar a la Liga española y a un club como el Sevilla, aunque esta vez los dirigentes no se sentaron en la mesa y estuvieron en primera fila del patio de butacas. Bien hecho.

El jugador, ayudado por un traductor, contestó en francés las preguntas de unos periodistas a los que se les intuía el trajín y la excitación de los buenos tiempos. “Lo que me ha convencido para venir es el contacto del director deportivo y con el entrenador, que me han demostrado que me querían aquí. Yo quería venir, quería jugar más y demostrar mi valía en un club como el Sevilla”, fue lo primero que dijo Martial, que recordó que era un objetivo del Sevilla desde hace tiempo. Nunca es tarde si la dicha es buena: “Nos conocemos (Monchi y él) desde hace mucho tiempo, ya me quería de antes. Cuando me ha llamado hemos entendido que queríamos trabajar juntos y buscar los objetivos que el equipo tiene. Desde el primer día quería venir al Sevilla. Y estoy feliz por estar aquí”, recordó.

Y por ahí se empieza. Dicen los que bucean sin descanso por las redes sociales que su familia está encantada con el cambio –el embrujo de Sevilla cala rápido– y de ahí que sea una posibilidad que si todo sale bien el compromiso se alargue en el tiempo. Martial es consciente de que, en principio, estará poco tiempo en Nervión, pero no descarta ampliar ese contrato. “Por el momento es para 5 meses, pero nunca sabemos lo que puede deparar el futuro”, precisó un futbolista que espera adaptarse rápido a su nuevo equipo. No le queda otra. “En los últimos meses he entrenado mucho, espero poder entrenar rápido con mis compañeros, conectar con ellos para ayudarles a conseguir los objetivos en el campeonato”, precisó.

Y la mejor forma de demostrarlo es debutar lo antes posible. Para ello cuenta con la ventaja que le da el parón liguero por los partidos internacionales de las selecciones americanas y asiáticas que buscan un hueco en Qatar. Así, tiene ya entre ceja y ceja el duelo ante el Osasuna en tierras navarras. El día D, el sábado 5 de febrero a las nueve de la noche. “Estoy listo para jugar. Entrené mucho para estar preparado. Si el míster quiere que juegue puedo hacerlo ya. El objetivo es jugar, ayudar el equipo, pasarlo bien en el campo, hacer goles y dar asistencias. Ése es mi objetivo en estos meses”.

Sobre la posición en el campo en la que los sevillistas lo van a ver parece medianamente claro –por sus respuestas y por las carencias del equipo– lo que le ha pedido Lopetegui. “He hablado con el entrenador, pero lo importantes es que juegue, que ayude al equipo y que dé el máximo en lo que el míster quiere. Da igual si juego en la izquierda o en la delantera”, explicó.

Para acabar, le recordaron al francés la larga historia de jugadores de su país que han pasado por el Sevilla, cómo llegaron y cómo se fueron. Eso es un aliciente para él. “El Sevilla ha hecho evolucionar a muchos futbolistas y para eso he venido. Estoy muy contento de trabajar también con un gran entrenador”, recalcó antes de poner en un pedestal al delantero del gran rival del Sevilla, el Real Madrid. “Benzema es uno de los mejores del mundo, creo que puede ganar el Balón de Oro este año y estoy contento por estar en el mismo campeonato”.