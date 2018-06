Iborra, por ahora un simple tanteo

El Sevilla se planteó el regreso de Iborra hace un par de semanas e incluso hubo una llamada de Joaquín Caparrós al ex capitán nervionense para tantear su posible regreso. Sin embargo, desde entonces no ha habido más movimientos, quizá por la dificultad económica que significaría la vuelta de un jugador que tiene contrato con el ex campeón inglés hasta 2021. Evidentemente no sería sencillo sacar de la Premier League a Iborra después de haberlo traspasado hace un año por una cantidad cercana a los 15 millones de euros.

Al futbolista y a su familia les encantaría volver a Sevilla, tal y como ha reconocido a este diario su representante, aunque el propio Iborra se extraña de que ahora salga la noticia, adelantada por El Correo de Andalucía, cuando hace ya bastante tiempo que no ha habido ningún movimiento y él tiene una relación muy fluida, de contacto casi directo, con el club de Nervión.

"En principio no ha habido ningún movimiento más desde entonces", reconoce su agente. "Tenemos una relación de muchos años con el Sevilla y hablamos con Joaquín de las posibilidades que habría para su vuelta, pero ya no ha habido más contactos. Ni siquiera hemos trasladado al Leicester tal posibilidad porque no ha habido una propuesta formal del Sevilla, no nos ha transmitido oficialmente nada", añade Fede Marco al ser cuestionado por este diario.

Aun así, no sería descartable que hubiese nuevos contactos, porque, como reconoce tanto el jugador en privado como el agente, "Sevilla pesa mucho". "Él está muy bien en el Leicester City, un club muy profesional que lo está tratando de diez. Pero allí no se vive como en Sevilla, lógicamente. El Sevilla ofrece otras cosas que habría que valorar".

De momento, así pues, se trató sólo de un primer contacto del que estuvo al tanto Pablo Machín, que sí avalaría su regreso por sus condiciones para jugar en varios puestos del centro del campo y por su capacidad para aportar goles desde la medular. Pero, a sus 30 años, quizá sea una operación demasiado costosa para el Sevilla.